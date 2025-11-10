Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El alcalde que susurraba a los caballos

Nos vamos despojando de nuestras tradiciones, poco a poco, creando una sociedad desnuda sin señas de identidad o identidades políticamente obstructivas

José María Guadalupe

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, debería tener una deuda existencial con los caballos del parque que solían tirar de los típicos coches ... o carruajes como elemento turístico para pasear al personal que visitaba la ciudad costera. Y, no sé sí por impulso político, o sentimiento animalista, desde el balcón del ayuntamiento les ha susurrado a los caballos y los han mandado al retiro. El regidor, de una u otra forma, habrá pensando que ya está bien de tanto trote y que es hora de descansar en una buena cuadra. No eran sus caballos, eran fijos discontinuos de modestos autónomos con licencia para pasear; de haberlos sido los hubiese distinguido como Calígula por su histórico servicio a la ciudad. Nos vamos despojando de nuestras tradiciones, poco a poco, creando una sociedad desnuda sin señas de identidad o identidades políticamente obstructivas. Si ahora son los caballos del parque malagueño, mañana lo serán los burros de Mijas o quizá los coches de caballos de Sevilla qué, a veces, funciona el mimetismo munícipe. El burro-taxi, dicen los parroquianos «Chichilargos», que es una manera de visitar las calles del pueblo de una forma tradicional y ecológica. En Granada, también hubo «punto» de carruajes con caballos en el embovedado y no sé por qué causa fueron eliminados, si por cansancio de los jamelgos, jubilación de los cocheros o capricho de la autoridad municipal de turno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  4. 4 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  5. 5

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El alcalde que susurraba a los caballos