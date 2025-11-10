El alcalde que susurraba a los caballos

Comenta Compartir

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, debería tener una deuda existencial con los caballos del parque que solían tirar de los típicos coches ... o carruajes como elemento turístico para pasear al personal que visitaba la ciudad costera. Y, no sé sí por impulso político, o sentimiento animalista, desde el balcón del ayuntamiento les ha susurrado a los caballos y los han mandado al retiro. El regidor, de una u otra forma, habrá pensando que ya está bien de tanto trote y que es hora de descansar en una buena cuadra. No eran sus caballos, eran fijos discontinuos de modestos autónomos con licencia para pasear; de haberlos sido los hubiese distinguido como Calígula por su histórico servicio a la ciudad. Nos vamos despojando de nuestras tradiciones, poco a poco, creando una sociedad desnuda sin señas de identidad o identidades políticamente obstructivas. Si ahora son los caballos del parque malagueño, mañana lo serán los burros de Mijas o quizá los coches de caballos de Sevilla qué, a veces, funciona el mimetismo munícipe. El burro-taxi, dicen los parroquianos «Chichilargos», que es una manera de visitar las calles del pueblo de una forma tradicional y ecológica. En Granada, también hubo «punto» de carruajes con caballos en el embovedado y no sé por qué causa fueron eliminados, si por cansancio de los jamelgos, jubilación de los cocheros o capricho de la autoridad municipal de turno.

En Granada, salvo en Corpus o en el peregrinar del Rocío, tan solo nos queda el bronceado y bello equino, de Ramiro Megias, que luce en lo alto del ayuntamiento. Algunos echamos de menos al devoto corcel de «Matajacas» –el laureado y adiestrador militar- que le enseñó a arrodillarse, al pobre animal, frente al frontispicio de la basílica de la Virgen de las Angustias–. Tan insólito, como absurdo. Mis recordados amigos Melchor Saiz Pardo, José Luis Kastiyo y un servidor tuvimos la osadía, como representantes de los Reyes Magos, de montar en unos caballos de Cirre. Fue una trágica experiencia, al menos para mí, porque el percherón en el que cabalgaba cabeceaba con tanta energía que estuve a punto de hacer el desfile a pie al presentir que el caballo estaba, evidentemente, incómodo. No sé si Paco de la Torre habrá observado, desde el consistorio, a los caballos que cabecean. Yo creo que se ha apiadado de ellos y ha cumplido con la deuda existencial. Les ha susurrado y les ha quitado la licencia a sus «explotadores». Es un gesto ecológico, animalista, innecesario.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión