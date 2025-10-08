Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PUERTA PURCHENA

Señales y otras cosas por hacer

«No es criticar por criticar. Es sólo exponer algo que está mal para que algún responsable actúe. De nada»

José María Granados

Almería

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:45

Pepe 'El Tomillero', que hace unas semanas elucubraba acerca de la ratonera que es, desde el punto de vista del tráfico y la movilidad, la ... capital de la provincia; se asombra ahora de la decisión adoptada por el Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy Leal, Muy Noble y Decidida por la Libertad ciudad de Almería, de permitir que la empresa concesionaria del servicio de autobuses obligue, según líneas y tramos, a pagar el billete con tarjeta, ya sea de crédito, de débito, revolving, bonobús, prepago, físicas o virtuales. Y se asombra porque eso no casa con el sentido del lema que marca el devenir histórico de esta Almería de nuestros amores, como tampoco casa, con la idea de servicio público, el que se supriman paradas en las líneas de autobuses que atraviesan Cabo de Gata desde La Habana al inicio del Palmeral. Con ello se tapa el error de haber abordado la reducción de un carril en la avenida que conecta por la costa con la Universidad; al menos el error en los tiempos de ejecución y acción porque a todo hay que buscarle salida y alternativa y está claro que eso brilla por su ausencia. Encontrar un letrero en el inicio de Obispo Orberá con la leyenda «Acceso al Paseo cortado por obras» no es lo mismo que poner «Acceso a Puerta Purchena cortado por obras», entre otras cosas porque para acceder al Paseo hay que pasar primero por Puerta Purchena y, si no se ha cambiado, desde ella se llega también al Paseo, Granada, Pablo Iglesias y plaza Manuel Pérez García. Quien coloca la cartelería es de la misma escuela que el proyectista de la avenida de Cabo de Gata. Si alguien fiera capaz de darse una vuelta estudiando los carteles informativos que orientan al peatón, al pasajero y al conductor, luego podría escribir una tesis doctoral al despropósito.

