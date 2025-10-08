Señales y otras cosas por hacer

Comenta Compartir

Pepe 'El Tomillero', que hace unas semanas elucubraba acerca de la ratonera que es, desde el punto de vista del tráfico y la movilidad, la ... capital de la provincia; se asombra ahora de la decisión adoptada por el Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy Leal, Muy Noble y Decidida por la Libertad ciudad de Almería, de permitir que la empresa concesionaria del servicio de autobuses obligue, según líneas y tramos, a pagar el billete con tarjeta, ya sea de crédito, de débito, revolving, bonobús, prepago, físicas o virtuales. Y se asombra porque eso no casa con el sentido del lema que marca el devenir histórico de esta Almería de nuestros amores, como tampoco casa, con la idea de servicio público, el que se supriman paradas en las líneas de autobuses que atraviesan Cabo de Gata desde La Habana al inicio del Palmeral. Con ello se tapa el error de haber abordado la reducción de un carril en la avenida que conecta por la costa con la Universidad; al menos el error en los tiempos de ejecución y acción porque a todo hay que buscarle salida y alternativa y está claro que eso brilla por su ausencia. Encontrar un letrero en el inicio de Obispo Orberá con la leyenda «Acceso al Paseo cortado por obras» no es lo mismo que poner «Acceso a Puerta Purchena cortado por obras», entre otras cosas porque para acceder al Paseo hay que pasar primero por Puerta Purchena y, si no se ha cambiado, desde ella se llega también al Paseo, Granada, Pablo Iglesias y plaza Manuel Pérez García. Quien coloca la cartelería es de la misma escuela que el proyectista de la avenida de Cabo de Gata. Si alguien fiera capaz de darse una vuelta estudiando los carteles informativos que orientan al peatón, al pasajero y al conductor, luego podría escribir una tesis doctoral al despropósito.

No es criticar por criticar. Es sólo exponer algo que está mal para que algún responsable actúe. Alguien que de la orden de rectificar aquello que está mal y confunde, y que elimine bulos en la cartelería que existe en esta capital de provincia. ¿De verdad que cuesta tanto hacerlo bien? Es posible que alguna cabeza pensante, a lo mejor la misma que hace tiempo no vio los fallos del famoso cartel del NO; sí, sí, recuerden, aquél que mostraba una imagen infantil y la frase «si dice no, no es sexo», no está al loro del desbarajuste en el que se mueve la ciudadanía, de los cabreos que a diario recorren los mismos tramos sin que nadie ponga remedio a algo que bastaría para solucionarlo con leer, antes de instalarlo, un cartel mal redactado o colocado malamente en un lugar inapropiado. Pueden decir, eso sí, que es que los almerienses cambiamos los carteles y señales de motu propio, como si el que dijera eso no fuera a su vez responsable de gestionar lo almeriense y, por lo tanto, responsable de los estropicios que todo ello conlleva. Ya de paso si a alguien con poder decisorio se le ocurriera ordenar que, en tantos y tantos sitios, se pintaran e iluminaran los pasos de peatones, las medianas de las vías, las líneas de los carriles, se recortaran las ramas de árboles y palmeras que quedan desalineadas a la altura de los ojos o a mitad de la calzada y no oliera las 24 horas del día, jornada tras jornada, los contenedores retestinados… sin duda que muchísimos almerienses se lo agradeceríamos. De nada.

