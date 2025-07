Pepe 'El Tomillero' cierra el primer mes de verano recogiendo el lamento de muchas personas, entre las que él mismo se encuentra, por la mala ... imagen que da Almería debido a la dejadez de unos y al cerrar los ojos de otros. Qué pena que no estemos en enero en la cita anual de la Feria de Turismo más importante de cuantas se celebran en el suelo patrio y, por extensión, en ese lugar común que se llama Europa. Si estuviéramos en el IFEMA ahora mismo, en lugar de estar observando, por ejemplo, la herrumbe que afecta a los semáforos de Las Salinas-Almadraba de Cabo de Gata, veríamos con admiración una postal de la misma cuando todo estaba en perfecto estado de conservación. Es una pena que a diario lo contemplen los miles de turistas que se dan cita a lo largo y ancho del lugar, desde el núcleo urbano al faro, desde la rotonda de acceso hasta más allá de la cuesta de La Fabriquilla.

Pero la podredumbre no sólo alcanza a la joya turística del Parque Natural. Antes, en El Toyo, la otra joya heredada del 2005, el abandono es de matrícula de honor. Sólo hay que ver las señalizaciones de tráfico y la cartelería informativa, como ese pedazo de cartel que trata de indicar el acceso a la Plaza del Mar, la zona de ocio de la urbanización, mitad difuminado, mitad oxidado y entero, al cien por cien, pidiendo su reparación o sustitución. Eso sí, no hay dirigente político al que le haya preguntado y no haya sacado pecho por la maravilla del lugar al que, por cierto, le sigue faltando actuación en materia de playas sin que se tengan noticias de Costas y de la inversión que ya debía estar hecha en este paraíso al que se le va a dotar, según dicen, de un área de deportes de arena, precisamente lo que menos se ha cuidado de la zona en los últimos 19 años.

Eso sí, para dar pena, el eterno problema de la basura volátil del mercadillo de los martes en el aparcamiento del Estadio. No hay manera de que los concesionarios temporales del espacio lo dejen tan brillante como lo pudieron encontrar al llegar. Parece que siguen sin usar los contenedores y, tras la batalla en lo que al parecer debe ser la venta ambulante, los restos de la misma se quedan para el trabajo extraordinario de los servicios de limpieza que pagamos todos. Todavía no hemos tenido un concejal del área que tenga los arrestos suficientes para, tras marcar un tiempo de aviso, se decida a poner en marcha una ordenanza lo suficientemente dura como para finalizar el desmán. ¿Podemos decir que la Policía Local está, antes que nada, para vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales? ¿Se cumplen en los mercadillos? ¿Hay que cambiar las sanciones y, por ejemplo, el que no cumpla una semana a la siguiente no coloca su puesto y si es reincidente una vez más, se queda un mes sin montar y si lo

vuelve a hacer, dos meses, y así hasta que aprenda? Mucho decir que la culpa de la suciedad de Almería es de los almerienses y cuando se tiene a huevo a un grupo de ellos que no cumplen, se hace la vista gorda. Dicen que el segundo gran culpable de la falta de limpieza es el viento y el tercero la falta de lluvia, como si no hubiéramos visitado ciudades en las que hace tanto viento o más que en Almería y en las que, además, tampoco llueve todas las semanas. Pero bueno, en enero, estaremos vendiendo la imagen de una ciudad idílica, preparada para el turismo, limpia y bonita. Bonita sí, pero la belleza necesita mantenerse y aquí, en Almería, el mantenimiento no se sabe lo que es.