Pepe 'El Tomillero' se abstrae de la conversación fraternal que, como todos los miércoles, se mantiene en la mesa rectangular desayuno en medio y en ... la que cada siete días se aborda un poco de todo, se desgrana -y nunca mejor dicho-, la actualidad; se comentan asuntos de relación sanguínea y se resetea la semana en espera de volver a resetearla una semana después.

Así que en la terraza de la cafetería que ahora probamos -nos solemos pasear entre las calles de La Marina y Miguel de Molina, así que lleven la calculadora porque el número de cafeterías rebasa la suma de los dedos de manos y pies- de repente se pone la calculadora encima de la mesa ante el notición de que a partir de la próxima temporada la Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de una plataforma que abre a clubes, jugadores y familiares de jugadores menores de edad, está dispuesta a recaudar un pastón con el cambio de sistema de pago de la Mutualidad de Futbolistas. Vamos, que con las 250.000 fichas que suele manejar de media y el cobro por entrar en la plataforma para que le gestionen fichas y demás, aparte de lo que puede ahorrase en burocracia, va a recaudar, cojan la calculadora, 25 euros por individuo -6.250.000 euros de vellón si se mantienen la media anual de inscritos-.

Bueno, cada cual se busca las lentejas como puede y el fútbol siempre ha sido un mundo aparte y cada vez lo está siendo mucho más. En Almería capital en concreto, se manejan unas 3.500 fichas anuales entre las diferentes categorías, desde bebés a veteranos. Cada año sube el número de practicantes, aunque el de campos de fútbol parece inamovible o con marcha atrás. El único equipo que tiene campo propio es el del Club Natación. El resto comparten instalaciones, ya sean municipales o de la Junta de Andalucía. Es decir, 5 campos para un chorreón de equipos. El Juan Rojas -recién remodelado- queda solo para el Rugby, vayan ustedes a saber por qué, compitiendo en la regional, el club del balón ovalado tiene una instalación en exclusiva en la que también se acaba de invertir un pastón de las arcas municipales.

En fin, que una cosa lleva a la otra y que desde el Universo Real Federación Andaluza de Fútbol los padres de los jugadores menores de edad tendrán que rascarse el bolsillo -25 euretes- para hacer el pago obligatorio de la Mutualidad, cosa que antes hacían directamente los clubes en cuyos equipos están inscritos. Vamos, que para pagar la mutua han de darse de alta obligatoriamente en una plataforma en la que para poder entrar hay que apoquinar 25 euros además del coste del recibo mutualista.

Menos mal que no se les ha ocurrido que el recibo se pague en ventanilla, en la sede de la Real Federación Andaluza de Fútbol y viajando a Sevilla en tren o en avión. Lo mismo el año que viene hay que hacerlo así. Dependerá de quienes estén en la Real Federación Almeriense de Fútbol y en Renfe, Iberia, Air Nostrum… que lo mismo hay sorpresas como las hay en ofertas nuevas que, en su día, cuando el equipo directivo actual no había desembarcado, no cuajaron porque no hubo club que quiso comprarlas. Ahora, en cambio, se ofertan en el paquete de ese universo del balón esférico andaluz. Otro día hablaremos de las instalaciones que hacen falta.