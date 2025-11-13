Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Ya es Navidad

«Si los arcos de luces se instalaran bajo petición a través de una instancia habría más atención a aquellos que no esperan luces, sino soluciones»

José María Granados

Periodista

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:38

Pepe 'El Tomillero' se muestra todavía indeciso cuando abre el armario para elegir la ropa que lo va a vestir y acompañar estos días pues, ... aunque ha refrescado, las temperaturas siguen altas para las fechas que estamos. Siente más las diferencias de los termómetros históricos cuando entra en el supermercado del barrio y ve las estanterías repletas de turrones, mantecados, piñones y peladillas. Para colmo hace unas semanas, antes de la fiesta de Todos los Santos, el Halloween que dicen ahora, se llevó un susto al ver como su barrio amanecía cruzado por arcos de luces de Navidad bien madrugadoras -más de dos meses antes de fecha-.

