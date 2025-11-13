Ya es Navidad

Pepe 'El Tomillero' se muestra todavía indeciso cuando abre el armario para elegir la ropa que lo va a vestir y acompañar estos días pues, ... aunque ha refrescado, las temperaturas siguen altas para las fechas que estamos. Siente más las diferencias de los termómetros históricos cuando entra en el supermercado del barrio y ve las estanterías repletas de turrones, mantecados, piñones y peladillas. Para colmo hace unas semanas, antes de la fiesta de Todos los Santos, el Halloween que dicen ahora, se llevó un susto al ver como su barrio amanecía cruzado por arcos de luces de Navidad bien madrugadoras -más de dos meses antes de fecha-.

No le sorprende casi nada. Lleva mucho tiempo comprobando cómo la urgencia y la prisa se han instalado en los rituales de consumo y en la planificación estética de la ciudad, aunque no en las llamadas cuestiones esenciales que le afectan en su vida diaria. Y es que los arcos de luces navideñas se cuelgan con tanto esmero y premura, como si a los otros problemas del barrio les costara encontrar quien se ocupe de ellos. Si hace falta esperar turno para que alguien tape el bache, manda un correo para que le arreglen la farola fundida o acude al registro municipal para que le expliquen cuándo limpiarán de verdad la plaza llena de hojas y basura, la respuesta tiende a tomarse su tiempo. O, directamente, no llega.

Casi con la misma rapidez con la que el supermercado se provee de polvorones por palés -y eso que todavía no han quitado las últimas calabazas del Halloween-, la administración local parece vivir en un reloj propio, uno en el que los días para resolver expedientes se multiplican con la fuerza de la burocracia antigua. «Para las luces hay calendario, para mis papeles sólo esperanza», ironiza cuando comenta con los vecinos la eterna espera para que le contesten a una reclamación.

Esa resignación que exhibe es producto de haber normalizado que ciertas respuestas parecen siempre quedar para después, atrapadas como están entre las telarañas de los procesos administrativos. Se apunta al club de fans de Larra cuando vuelve a solicitar que se arregle la acera de bordillos carcomidos o que pongan solución al colapso de tráfico. Eso sí es tarea de titanes, o de una paciencia infinita.

Se pregunta a veces si la administración no aprende también de las prisas comerciales, si no sería capaz de adelantar tiempos y acortar los procesos de las cosas más sencillas. Después de todo, en el comercio del barrio han aprendido a convivir con el desajuste de las estaciones, a sacar los mantecados cuando aún la gente estrena sandalias, y a poner a precio de novedad los productos que vienen del año pasado.

A veces, comenta medio en broma, medio en serio que, si los arcos de luces se instalaran bajo petición y a través de una instancia, habría menos adelanto y seguramente más espacio para que aquellos que no esperan luces, sino soluciones, vieran acelerar la respuesta a sus problemas urgentes.

Así que cuando ve el barrio vestido de fiesta, espera que la administración levante por fin los expedientes dormidos. Y es que, en su barrio y en tantos otros, las luces llegan con puntualidad británica, pero la solución a los déficits urbanos sigue corriendo el maratón de las administraciones de siempre. Todo un arte.