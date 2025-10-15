Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PUERTA PURCHENA

Mentir no es ilegal… es inmoral

«Lo más molesto no es que me hayas mentido, sino que, de aquí en adelante, no podré creer en ti» (Nietzsche)

José María Granados

Periodista

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:20

Pepe 'El Tomillero' no sale de su asombro ante lo que lee y escucha proveniente de los círculos más oficiales de la derecha política y ... mediática. Y claro, ahora sí que se explica por qué los políticos te pueden vender la moto en cualquier programa electoral si después, cuando salen elegidos, quedan eximidos de culpas si lo que dijeron para convencerte se convierte en olvido sin consecuencia alguna para ellos. Total, acaban de consagrar que mentir no tiene pena, que no es ilegal por muy inmoral que podamos pensar que sea. Ahí están, tan panchos, presumiendo de que el engaño no tiene castigo y si lo tiene hay por medio un plazo determinado con tiempo por delante para inventarse lo que sea para poder seguir engañando.

