Mentir no es ilegal… es inmoral

Pepe 'El Tomillero' no sale de su asombro ante lo que lee y escucha proveniente de los círculos más oficiales de la derecha política y ... mediática. Y claro, ahora sí que se explica por qué los políticos te pueden vender la moto en cualquier programa electoral si después, cuando salen elegidos, quedan eximidos de culpas si lo que dijeron para convencerte se convierte en olvido sin consecuencia alguna para ellos. Total, acaban de consagrar que mentir no tiene pena, que no es ilegal por muy inmoral que podamos pensar que sea. Ahí están, tan panchos, presumiendo de que el engaño no tiene castigo y si lo tiene hay por medio un plazo determinado con tiempo por delante para inventarse lo que sea para poder seguir engañando.

Ya sé que alguien dirá que todos los políticos son iguales, que embusteros y trolas hay por todos lados, que la vida no deja de ser una mentira. Lo más molesto del que miente, como destacó en su día Nietzsche, «no es que me hayas mentido, sino que, de aquí en adelante, no podré creer en ti». Sócrates, bastante antes, sentenció que «la mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego» y para su contemporáneo Platón, la mentira es un engaño que puede ser verdadero o verbal. Para él, la 'mentira verdadera' es el engaño del alma que surge de la ignorancia, mientras que la 'mentira verbal' es la falsedad dicha intencionalmente, aquella que el hablante sabe que es falsa. Desde el punto de vista de la filosofía, la mentira es, en definitiva, un acto de engaño intencionado, donde una persona comunica algo que sabe que es falso, con la intención de hacer creer a otro que es verdad. No hay que confundirla con el error, que es una equivocación sin intención de engañar, ni con la ficción, que es una obra de imaginación aceptada como tal. Mentir es, mentir y mentiroso es el que miente. Así de claro.

El caso es que se nos miente desde muchos lados y cuando la mentira viene de alguien que está señalado para poder encabezar el Gobierno, la inmoralidad se come la legalidad porque mentir contradice las normas de conducta y las buenas costumbres establecidas, generando rechazo porque se percibe como perjudicial, ofensiva o dañina. Es inmoralidad porque implica una voluntad consciente de transgredir la moral. «Inmoral, en referencia a la conducta, se aplica a quien actúa en contra de las normas morales, o no las obedece ni se ajusta a ellas», toda una definición muy entendible.

Menudo panorama le puede venir encima a quienes, justificando la mentira en su falta de ilegalidad, la sostiene sin tener en cuenta que hay muchos casos de conductas inmorales que sí son castigadas por la ley y que, a veces, el peor castigo no es el que imponen los jueces, sino el que llega vía de un rechazo social o ético.

En la actualidad el desmadre es total. El bulo gana a lo real, la mentira a la veracidad, la sombra a la información, la ignorancia al saber… y así hasta el infinito. No es extraño que cada día estemos más hartos de lo que se ha convertido en lo habitual y que no nos choque el conocer a señorías que no sólo dicen falsedades y ocultan la verdad, sino que además no les importa mentir y aparentar tranquilidad apelando a la eximente de que no es ilegal. Para que luego nos hablen de valores.