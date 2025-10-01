¡Marranos!

Pepe 'El Tomillero' no sale de su asombro al comprobar la falta de coordinación existente en algunos de los servicios municipales que podríamos llamar esenciales, ... como son los de limpieza y agua. Hace unos días fui testigo del proceder de la brigada encargada de desatorar alcantarillas e imbornales. Parece que las lluvias están al llegar y, como es lógico, las labores de prevención de atascos y demás son muy necesarias para evitar daños mayores. Pues bien, la ejecución de la labor fue perfecta por parte de los operarios. Diligencia y rapidez en su trabajo. La manguera 'chupa chups' funcionó de lujo. Lo hizo tan bien que hasta dejó sobre el asfalto y parte de la acera los cadáveres de varios cientos de artrópodos patas arriba Allí estaban, con sus seis patas mirando al cielo de espaldas al suelo su cuerpo compuesto de cabeza, tórax y abdomen, y con las antenas inertes y desparramadas. Allí estaban las curianas, una de las 4.500 especies de cucarachas de color castaño y de cuerpo aplanado que dicen los científicos que existen. Y allí se quedaron, aguardando a que alguien les diera sepultura o, al menos, las quitara de en medio evitando con ello el continuo crujir de sus cuerpos al ser pisadas y atropelladas. Aparte del olor, esa peste tan característica del puré de restos orgánicos de insectos, residuos insanos en la vía pública.

El que la empresa encargada de la limpieza de sumideros, alcantarillas y demás no sea la misma que se encarga de la limpieza viaria no la exime de responsabilidad. La misma que, por ejemplo, tiene un ciudadano de a pie cuando deposita la basura fuera de hora, tira desperdicios a la calle o no cumple con lo establecido cuando saca a pasear a la mascota. Yo esperaba, así es, que además de desatrancador, la dotación tuviera entre sus herramientas de trabajo una escoba y un recogedor y que no convirtiera la calle en una especie de cementerio de cucas con las tumbas abiertas y a la vista de todos. Hubiera bastado con un barrido y con el depósito de lo recogido en el contenedor correspondiente. Luego eso sí, los encargados de gestionar los servicios de limpieza no paran de señalar a los almerienses como culpables de la marranería que nos come: vamos, que no tienen freno al señalarnos como los marranos que impedimos que la ciudad esté limpia.

Marranos, lo que se dice marranos, hay en todos sitios. No sólo en las ciudades y pueblos, también en la política, en el deporte, en el periodismo y en todos y cada uno de los oficios. Así que la próxima vez que algún gestor nos llame a la ciudadanía por ese apelativo, que no se olvide de nombrar con su nombre propio a quien ensucia y, de paso, obligue vía ordenanza a que las empresas que desatoran alcantarillas terminen su actuación con un baldeo y una limpieza, sin dejar más cadáveres a su paso. ¿Es difícil? Yo sinceramente creo que no, salvo que los gestores no sepan siquiera si se está actuando, dónde se actúa, quien actúa y de qué manera lo hace. Tan fácil como enviar un inspector o un agente de la Policía Local, a revisar lo que se ha hecho. ¿Toman nota? Esperemos que lo hagan y que cuando reclamen la colaboración ciudadana no la decepcionen. Enterados quedan.