PUERTA PURCHENA

¡Marranos!

«El que la empresa encargada de la limpieza de sumideros, alcantarillas y demás no sea la misma que se encarga de la limpieza viaria no la exime de responsabilidad»

José María Granados

Periodista

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:10

Pepe 'El Tomillero' no sale de su asombro al comprobar la falta de coordinación existente en algunos de los servicios municipales que podríamos llamar esenciales, ... como son los de limpieza y agua. Hace unos días fui testigo del proceder de la brigada encargada de desatorar alcantarillas e imbornales. Parece que las lluvias están al llegar y, como es lógico, las labores de prevención de atascos y demás son muy necesarias para evitar daños mayores. Pues bien, la ejecución de la labor fue perfecta por parte de los operarios. Diligencia y rapidez en su trabajo. La manguera 'chupa chups' funcionó de lujo. Lo hizo tan bien que hasta dejó sobre el asfalto y parte de la acera los cadáveres de varios cientos de artrópodos patas arriba Allí estaban, con sus seis patas mirando al cielo de espaldas al suelo su cuerpo compuesto de cabeza, tórax y abdomen, y con las antenas inertes y desparramadas. Allí estaban las curianas, una de las 4.500 especies de cucarachas de color castaño y de cuerpo aplanado que dicen los científicos que existen. Y allí se quedaron, aguardando a que alguien les diera sepultura o, al menos, las quitara de en medio evitando con ello el continuo crujir de sus cuerpos al ser pisadas y atropelladas. Aparte del olor, esa peste tan característica del puré de restos orgánicos de insectos, residuos insanos en la vía pública.

