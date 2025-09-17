Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

La ley del embudo

«Es más que curioso que quienes están todo el día con eso de 'me gusta la fruta' tengan tan claro que no hay genocidio hasta que no lo dictamine un tribunal»

José María Granados

Periodista

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:33

Pepe 'El Tomillero' se acoge a su derecho a poder opinar y a expresarse. Por eso condena, dentro de su círculo y de su ámbito ... social, el genocidio que se está perpetrando en Gaza y lo hace, sin necesidad de esperar lo que diga la Corte Penal Internacional, en virtud de la información escrita y audiovisual que maneja y al más puro estilo de las personas a las que duele lo que ocurre, piensan qué pasaría si de meros espectadores pasaran a protagonistas o se ponen en el pellejo de los débiles.

