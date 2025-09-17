Pepe 'El Tomillero' se acoge a su derecho a poder opinar y a expresarse. Por eso condena, dentro de su círculo y de su ámbito ... social, el genocidio que se está perpetrando en Gaza y lo hace, sin necesidad de esperar lo que diga la Corte Penal Internacional, en virtud de la información escrita y audiovisual que maneja y al más puro estilo de las personas a las que duele lo que ocurre, piensan qué pasaría si de meros espectadores pasaran a protagonistas o se ponen en el pellejo de los débiles.

Es más que curioso que quienes están todo el día con eso de 'me gusta la fruta', con insultos directos o indirectos a Sánchez, relacionándolo con los negocios del padre de su mujer, a diario con la palabra corrupción en la boca y el índice señalando a otros, sentenciando sin juicio al fiscal general y aplaudiendo protocolos de la muerte y de emergencias, tengan tan claro que no hay genocidio hasta que no lo dictamine un tribunal. ¿Por qué en un caso hay que esperar la sentencia y en otros no? ¿Y si luego no les gusta lo que dictaminen?

Van a tener razón los que dicen que hay quienes actúan con la ley del embudo y siempre se ponen en la parte ancha olvidando además la importancia que tiene el colaborar con la justicia para que se pueda hacer, precisamente justicia. En lugar de eso -la historia tiene datos más que suficientes- ocultan vídeos oficiales de la reunión del Cecopi en Valencia, son incapaces de descubrir quién era M. Rajoy y destruyen ordenadores a martillazos dejando ver que no se trata de un caso aislado ni de una época anterior. Y más, más cosas que están ahí, en sentencias judiciales y en las hemerotecas, videotecas y memorias informáticas y humanas.

A día de hoy la inmensa mayoría de los españoles -según indican todas las encuestas- creen que lo de Gaza es un genocidio. También lo cree la ONU, lo afirman cada día más países y más líderes mundiales, artistas, profesionales, trabajadores, empresarios, electores de izquierda, de centro y de derechas. Hasta Astérix y Obélix desde su aldea indomable en la región de Armórica (la Bretaña francesa), en la Galia -única zona que no fue conquistada por los romanos en la época de Julio César- estarían de acuerdo en calificar así lo que está sucediendo. Siempre, eso sí, hay excepciones y el PP y su dirección actual es una de ellas. Y eso mucha gente no lo comprende. Me he permitido hacer una pequeña encuesta entre afiliados, simpatizantes y votantes -al menos me han dicho que ellos votaban PP- del partido de Feijóo y los resultados son demoledores. Ni uno solo de los encuestados -amigos y conocidos- me han negado el genocidio. Todos lo han nombrado con todas las letras y un alto porcentaje, de manera propia y sin preguntarles, me han expuesto su sorpresa por la forma en la que el PP está tratando este asunto. En fin, que están decepcionados con sus dirigentes y con la postura que expresan.

Pues nada, a esperar acontecimientos y a criticar que no haya terminado la última etapa de la Vuelta a España. Protestar por el genocidio de Gaza lo dejarán para otro día, como el resto de cosas que no creen importantes.