La ley del embudo
«Es más que curioso que quienes están todo el día con eso de 'me gusta la fruta' tengan tan claro que no hay genocidio hasta que no lo dictamine un tribunal»
José María Granados
Periodista
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:33
Pepe 'El Tomillero' se acoge a su derecho a poder opinar y a expresarse. Por eso condena, dentro de su círculo y de su ámbito ... social, el genocidio que se está perpetrando en Gaza y lo hace, sin necesidad de esperar lo que diga la Corte Penal Internacional, en virtud de la información escrita y audiovisual que maneja y al más puro estilo de las personas a las que duele lo que ocurre, piensan qué pasaría si de meros espectadores pasaran a protagonistas o se ponen en el pellejo de los débiles.
Es más que curioso que quienes están todo el día con eso de 'me gusta la fruta', con insultos directos o indirectos a Sánchez, relacionándolo con los negocios del padre de su mujer, a diario con la palabra corrupción en la boca y el índice señalando a otros, sentenciando sin juicio al fiscal general y aplaudiendo protocolos de la muerte y de emergencias, tengan tan claro que no hay genocidio hasta que no lo dictamine un tribunal. ¿Por qué en un caso hay que esperar la sentencia y en otros no? ¿Y si luego no les gusta lo que dictaminen?
Van a tener razón los que dicen que hay quienes actúan con la ley del embudo y siempre se ponen en la parte ancha olvidando además la importancia que tiene el colaborar con la justicia para que se pueda hacer, precisamente justicia. En lugar de eso -la historia tiene datos más que suficientes- ocultan vídeos oficiales de la reunión del Cecopi en Valencia, son incapaces de descubrir quién era M. Rajoy y destruyen ordenadores a martillazos dejando ver que no se trata de un caso aislado ni de una época anterior. Y más, más cosas que están ahí, en sentencias judiciales y en las hemerotecas, videotecas y memorias informáticas y humanas.
A día de hoy la inmensa mayoría de los españoles -según indican todas las encuestas- creen que lo de Gaza es un genocidio. También lo cree la ONU, lo afirman cada día más países y más líderes mundiales, artistas, profesionales, trabajadores, empresarios, electores de izquierda, de centro y de derechas. Hasta Astérix y Obélix desde su aldea indomable en la región de Armórica (la Bretaña francesa), en la Galia -única zona que no fue conquistada por los romanos en la época de Julio César- estarían de acuerdo en calificar así lo que está sucediendo. Siempre, eso sí, hay excepciones y el PP y su dirección actual es una de ellas. Y eso mucha gente no lo comprende. Me he permitido hacer una pequeña encuesta entre afiliados, simpatizantes y votantes -al menos me han dicho que ellos votaban PP- del partido de Feijóo y los resultados son demoledores. Ni uno solo de los encuestados -amigos y conocidos- me han negado el genocidio. Todos lo han nombrado con todas las letras y un alto porcentaje, de manera propia y sin preguntarles, me han expuesto su sorpresa por la forma en la que el PP está tratando este asunto. En fin, que están decepcionados con sus dirigentes y con la postura que expresan.
Pues nada, a esperar acontecimientos y a criticar que no haya terminado la última etapa de la Vuelta a España. Protestar por el genocidio de Gaza lo dejarán para otro día, como el resto de cosas que no creen importantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.