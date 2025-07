Juan Teruel, la voz de una Almería sentida y soñada

Almería despide hoy a Juan Teruel Salmerón, una figura imprescindible del pensamiento crítico, la palabra lúcida y el amor profundo -casi reverencial- por su tierra. ... Su muerte, serena y rodeado de los suyos, no silencia la voz que durante décadas nos acompañó con ternura, con rigor y con esa capacidad única de entender el pulso íntimo de una ciudad y una provincia.

Aunque Sevilla fue su residencia durante gran parte de su vida, Almería fue siempre su centro de gravedad emocional. No hubo día en que dejara de seguir su actualidad, su latido cívico, sus problemas, sus logros. Desde la distancia física, Juan permanecía cerca. Muy cerca. Porque lo suyo con Almería no fue solo un vínculo de origen, sino un compromiso vital, constante, casi devocional. Y ese compromiso se expresó, sobre todo, a través de las palabras. Más de treinta años de columnas semanales en IDEAL Almería no son solo una marca de constancia, sino una prueba de amor. Amor crítico, sí, porque Juan no fue complaciente con su tierra y siempre la miraba de forma exigente delatando con ello cuánto la quería. Cada artículo era una conversación con sus paisanos, un análisis certero, una propuesta serena, una invitación a pensar, a mejorar, a no rendirse. Su columna Puerta Purchena era una atalaya desde la que contemplaba Almería con la ternura del hijo fiel y la claridad del pensador libre.

Juan Teruel era muchas cosas: maestro por vocación, psicólogo por inquietud humanista, periodista por pasión. Hombre de estudios, sí, pero también de calle, de aula, de charla compartida. Supo cruzar la academia con la vida real, combinar la reflexión profunda con el lenguaje cercano sin perder nunca su tono cálido, esa forma suya de hablar y de escribir, como quien se sienta a tu lado y te dice: «escúchame, que esto nos importa».

Sus libros, sus tesis, sus investigaciones, como la dedicada a la prensa escolar, nos hablan de un hombre enamorado del aprendizaje, de la pedagogía, de la infancia, de la escritura como herramienta de libertad. Defendía el valor del pensamiento propio desde la escuela, el derecho a expresarse desde joven, a formar ciudadanía desde abajo. Fue un precursor silencioso de lo que hoy llamamos educación crítica. En sus textos siempre había una fe serena en el ser humano.

Lo que más definía a Juan era su forma de estar en el mundo. Amante de la naturaleza, del mar, del paseo tranquilo y del silencio escogido, encontraba en Cabo de Gata un lugar casi sagrado. Allí, entre dunas, acantilados y horizontes abiertos, paseaba entre las calles del pueblo y se mezclaba con sus gentes, con la intención de descansar su alma y de reconectarse con lo esencial. Cabo de Gata no era para él solo un espacio físico, geográfico, sino toda una forma de vida en la que destacaba el respeto, la contemplación, el reencuentro con uno mismo. Allí encontraba la Almería más pura, la que supo preservar intacta en su interior incluso en los años más agitados.

Juan fue también un hombre de vínculos profundos. Viudo de Mari Lola, a quien nombraba con emoción en sus columnas, padre amoroso, abuelo presente, amigo leal. Su conversación era pausada, chispeante, cargada de referencias cultas, pero también de guiños cotidianos. Disfrutaba del acto compartido, de la discrepancia amable, del chiste oportuno. Tenía ese don poco común de hacer sentir escuchado al otro. Y su casa, como su columna, estaba siempre abierta al diálogo.

En Sevilla, ciudad que lo acogió y donde parte de su biografía, supo rodearse de colegas, amigos, alumnos y lectores que encontraban en él una mezcla rara de sabiduría y cercanía. Pero nunca dejó de ser «el de Almería». Nunca dejó de hablar de su tierra. Nunca dejó de defenderla cuando era ignorada, de celebrarla cuando brillaba, de soñarla incluso cuando parecía dormida.

En un tiempo de prisas, de gritos y de posiciones rígidas, Juan Teruel encarnó la figura del intelectual amable. Su palabra no hería, pero penetraba. Su análisis no pretendía sentenciar, sino despertar conciencia. Su estilo no buscaba lucimiento, sino entendimiento. Su legado no es solo lo que escribió, sino cómo lo escribió: con respeto, con afecto, con esperanza.

Almería pierde a uno de sus observadores más fieles y a uno de sus defensores más nobles, pero queda su estela. Quedan sus libros, sus columnas, sus enseñanzas. Queda su mirada, honesta y luminosa, sobre una provincia a la que ayudó a pensarse mejor, a reconocerse con más profundidad. Y queda también su silencio elegido, ese que tal vez aún resuene en las playas de Cabo de Gata, donde su alma libre y serena seguirá paseando.

Descanse en paz.