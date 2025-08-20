Una Feria del montón

Pepe 'El Tomillero' se prepara para una Feria de Almería que será una más, o una de tantas, y en medio de la alegría general - ... tampoco es que haya demasiado- revisa el programa oficial intentando encontrar esa nota autóctona que rescate algo o que exponga una novedad sonada. En fin, ni leyendo con dificultad la letra pequeña encuentra algún gramo de ilusión que alivie ese lícito deseo de que la cita anual supere las expectativas planteadas desde que se echó el cierre el año pasado. Si les digo la verdad, a mi amigo le parece que la Feria de Almería ha ido decayendo en las últimas ediciones y que seguirá de capa caída mientras no se proponga otra cosa desde la organización.

La Feria de Almería se ha convertido desgraciadamente en unas fiestas del montón y han perdido ese atractivo que la hacían popular y diferente. No lo dice sólo Pepe o un montón de amigos más. Lo dicen las cifras -los datos- y este año está claro que se va a tener una feria más menguante que la del 2024, por no irnos más lejos en le tiempo y en los recuerdos.

Un año más gracias al Cooltural -que no es feria, precisamente- se salva un tanto la programación. Se dijo -está escrito y grabado- que se iban a quitar los festivales musicales para no solapar y menos mal que no se ha hecho porque sin él todavía sería más pobre la propuesta oficial. De los recintos para disfrutar este año, más -o debíamos decir: menos- de lo mismo. Las casetas de Feria ya forman irremediablemente parte de la historia y menos mal que el que más o el que menos puede enseñarles a las nuevas generaciones fotografías que atestiguan lo que era una Feria en condiciones ya fuera en el Recinto de la Avenida del Mediterráneo, en el del Zapillo, en el de las Almadrabillas-Oliveros, en el del Puerto. No, no es nostalgia ni nada de eso, es simplemente recordar lo que significaba la Feria.

Que nos vamos a divertir, no se duda. Nos conformamos con lo que nos den y nos adaptamos siempre a lo que tenemos. Los almerienses somos así, nos inventamos las cosas en función de lo que hay y si llevamos años pidiendo comunicaciones y estamos como estamos y seguimos como seguimos, lo de programar una Feria es pan chupao.

Así que allí estaremos, echando de menos algunas cosas y sin poder admirar algo nuevo. Con tal de que no haga mucha calor, ni en la del Mediodía ni en la de la Noche, disfrutaremos del paseo y la charla, nos quejaremos posiblemente de los precios, de la cerveza caliente en vaso del chino y de la tapa fría y la falta de barra para apoyar el plato, la bebida y la cubertería de cartón. Esperaremos el autobús especial y nos desesperaremos con las plazas de aparcamiento y muy especialmente por la forma de salir del parking al aire libre. Descansar en una caseta va a estar complicado como casi siempre. Antes, con poco más de la mitad de la población que ahora faltaban dedos para contar los recintos abiertos así que ahora, que nos sobran en manos y pies.

En wallapop se venden abanicos oficiales a 50 euros. La forma de repartirlos -2 euros de donativo tras la correspondiente cola- alimenta la picaresca. En pleno siglo XXI el Ayuntamiento todavía no ha encontrado una fórmula mejor de reparto-venta. Lo mismo el año que viene nos sorprenden, aunque lo dudamos.