PUERTA PURCHENA

Una Feria del montón

«En wallapop se venden abanicos oficiales a 20 euros. La forma de repartirlos -2 euros de donativo tras la correspondiente cola- alimenta la picaresca»

José María Granados

Periodista

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:49

Pepe 'El Tomillero' se prepara para una Feria de Almería que será una más, o una de tantas, y en medio de la alegría general - ... tampoco es que haya demasiado- revisa el programa oficial intentando encontrar esa nota autóctona que rescate algo o que exponga una novedad sonada. En fin, ni leyendo con dificultad la letra pequeña encuentra algún gramo de ilusión que alivie ese lícito deseo de que la cita anual supere las expectativas planteadas desde que se echó el cierre el año pasado. Si les digo la verdad, a mi amigo le parece que la Feria de Almería ha ido decayendo en las últimas ediciones y que seguirá de capa caída mientras no se proponga otra cosa desde la organización.

