¿Os lo escribo en una servilleta?

Pepe 'El Tomillero', escribe en un papel y no sobre una servilleta, su queja estacional acerca de la falta de mantenimiento que observa en una ... ciudad que anda celebrando ahora el vigésimo -y no veinteavo como dicen algunos- aniversario de los XV Juegos Mediterráneos. Lo escribe porque, al parecer, debe ser de las pocas personas del solar patrio almeriense que conoce las consecuencias de la excesiva exposición a la luz de la señalización horizontal urbana, y de la única que cuando llega este tiempo y, especialmente, en las noches sin luna, habla de ello.

En el mes en el que se llenan las estanterías de lo que antes se llamaban droguerías-perfumerías, y ahora cadenas de perfumería y cosmética, de cremas con factor de protección 50; mientras los periódicos serios no dejan de llamar la atención sobre el cambio climático, las subidas anormales de las temperaturas, los incrementos en la tasa de afectados por enfermedades de la piel; las teles y las radios machacando con tertulianos e 'influencers' hablando de morenos, cremas balsámicas, productos hidratantes y, un poco más allá, en TikTok, vídeos de Georgina Rodríguez, Dulceida, María Pombo, Laura Escanes, Lola Lolita, Marta Díaz, o Paula Echevarría, entre otras, dando la matraca con los peligros y los remedios para impedirlos ante tanta exposición al sol, no debe existir presupuesto que saque del olvido, o del retraso, una operación que no debía demorarse habida cuenta de que cada vez hay más vehículos circulando y cada vez el sol es más fuerte.

En fin, que también en esto, y pese a lo que se paga por poder rodar en coche por las ciudades, por mucho que no haya mantenimiento no se puede decir que el mismo sea cero o tenga que serlo porque quien lo haya agendado se quedara corto -o largo- al marcar la frecuencia con la que se debe actuar.

En las carreteras locales -por no hablar de las otras- falta pintura; en las vías urbanas, falta, en general, más pintura o, al menos, la suficiente para delimitar las partes que corresponden a los vehículos que van y a los vehículos que vienen. Y esto por no hablar de los pasos de peatones. ¿Han contado alguna vez el número de árboles plantados en las cercanías del semáforo? Para qué posibilitar darles sombra a los peatones que a las 12 de la mañana en pleno mes de la canícula tienen que cruzar la calzada.

Bueno, cualquier día de estos, por sorpresa, a la hora de mayor tráfico, nos encontraremos con una brigada de señalizaciones de cualquier empresa externa a la administración, dándonos una alegría y desde nuestro interior tiraremos cohetes como si el hecho fuera lo mereciera. Pero mientras eso llega, precaución, amigo conductor, que la senda urbana es peligrosa, como nos cantaba Perlita de Huelva recogiendo la composición de José Espinosa y Felipe Campuzano allá por 1968 con ese estribillo que repetía «acuérdate de tus niños, que te dicen con cariño, no corras mucho papá».

¿Se ha enterado ya el responsable o lo escribo en una servilleta?, que a veces es la mejor manera de llevar las cosas a buen puerto, como bien saben algunos parroquianos del Bahía de Palma, y de los alrededores. Ánimo, y a ponerse a pintar.