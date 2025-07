Sin DNI no hay redes que valgan

Comenta Compartir

Pepe 'El Tomillero', analiza tras el empacho de noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, desde la apertura de un tramo del Paseo a lo último ... de Ucrania y Gaza pasando por lo de Torrepacheco y siguiendo por el tijeretazo de derechos en Francia donde, de paso, se pretende eliminar, entre los dos días festivos que propone el Gobierno, el dedicado a la victoria contra el fascismo, que no es moco de pavo en unos tiempos en los que la extrema derecha se ha internacionalizado. Para colmo, lo saca del ejercicio de observación y estudio, una de esas llamadas telefónicas que llegan justo después de empezar a tomar el gusto al descanso y que ha leído mil veces que están prohibidas. Pero no, ni eso ni otras cosas simples. Parece como si nuestros legisladores no quisieran intervenir de manera drástica en asuntos que molestarían a vayan ustedes a saber quién, pero que está claro que molestan al conjunto mayoritario de ciudadanos.

Es curioso que no se meta mano a cuestiones como las llamadas anónimas, desconocidas o como quieran denominarlas. También lo es que se permita participar en las redes sociales de incógnito, sin que sea obligatorio aparecer en ellas con nombre y apellidos. Es cierto que la opinión es libre, pero deberíamos conocer quiénes son los opinadores y opinantes y, sin embargo, vale cualquier cosa como firma y, lo peor, hay profesionales del anónimo, cobardes ante su propio criterio y pensamiento. Sacarse la tarjeta para viajar gratis en autobús urbano en Almería requiere de un trámite administrativo que hay que superar con una identificación. Si un menor de 15 años quiere acceder a la tarjeta gratuita tiene que presentar el DNI, no basta con llegar a Surbús, subirse a un banquito para ser alcanzar al mostrador y hacerse visible ante el empleado, sino que hay que presentar un DNI aunque sacarse el mismo no sea obligatorio a esa edad. Si no hay DNI no hay tarjeta por pocos años que se tengan. Lo mismo ocurre para viajes en otros medios y no digamos si se tiene derecho a alguna rebaja. Hay que ir documentado. Pues en las redes sociales, nada de nada. El negocio que más dinero mueve, las aplicaciones que más se utilizan, las que encabezan las marcas de insultos, mentiras, bulos, gilipolleces, desinformación, falsedades, ciberacoso, grooming, adicciones… campea libre de control causando más daño que un arsenal nuclear. ¿Qué hacen los legisladores? Tiempo han tenido para prevenir y para actúa. Artículo 1 de la Ley: «Es necesario estar identificado para poder entrar en una red social. Se hará mediante presentación del documento de identidad con todos los datos que figuran en el original, teléfono verificado, confirmación oficial y, si queremos rizar el rizo, con el ingreso de una fianza y tasa administrativa a cargar en la cuenta corriente que el interesado tenga señalada a la Agencia Tributaria para el pago o devolución de impuestos». Y punto pelota. Pero ya verán como dentro de unos años seguiremos aguardando esto, lo de poner fin a las molestas llamadas comerciales a la hora del descanso y esas otras pequeñas cosas que parecen no molestar a nuestros legisladores.

