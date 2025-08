Pepe 'El Tomillero' piensa, mientras atraviesa la avenida de Cabo de Gata en dirección a las Almadrabillas, lo que pondrá el Currículo Vitae de los ... responsables de ponerse a talar las palmeras en plena ola de calor y en qué vivero estará el arbolado sustitutorio que vaya a dar sombra a la ahora no sé si la más desnuda avenida de la capital. También se vienen a la cabeza recuerdos de tantos años de leer historiales de políticos, de chascarrillos en las tertulias de amigos y de preguntar son sorna a los demás ¿qué dices que es? ¿se sabe dónde ha cursado eso? Y es que aquí, en esta Almería en la que cada día se puede decir menos eso de que aquí nos conocemos todos, todavía hay excepciones y somos muchos los que conocemos el percal de cada uno, el pie del que se cojea y hasta la marca blanca que usa para lavar.

En realidad, el CV no tiene por qué ser importante a la hora de saber gestionar la cosa pública. Lo importante de quienes aspiran a gestionarla es que sean honestos y sinceros. Los mentirosos no deberían tener cabida en las listas electorales, por más servicios, limpios o no, que hayan prestado al partido de turno. Es más, en el CV que vistiera a los candidatos en las campañas deberían destacarse valores tales como el tener sentido común, compromiso de actuar con justicia, conocer el lugar que pisan y tener pleno conocimiento y reconocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal, entre otras cuestiones que no siempre se aprenden en los centros educativos: colegios, institutos, universidades… ya sean públicos o privados.

Los CV menguantes sobre los que, desde que a una mentirosa compulsiva se le ocurrió mostrarse en sacrificio -con contrato mediático por medio-, crecen como champiñones en la oscuridad de un sótano. Lo de la muchacha esa del PP es de Celtiberia pura, de Cárcel de Papel. Dice que fue un error. Bueno, sería un error mantenido en el tiempo, años y años. Ya saben eso de que una mentira repetida termina siendo verdad. Vamos, que la susodicha si no se hubiera destapado la cosa hasta habría comprado dos o tres marcos más para colgar el pergamino en las paredes de su choza y presumir de chica lista, ilustrada y enciclopédica. Pues como ella se puede asegurar que hay un montón, también aquí, en Almería, con algún cargo público que asegura que se sacó de un tirón desde la Primaria al Grado estudiando como un loco mientras trabajaba en la cosa pública también como un loco y jurando que se desvivía, otra vez como un loco, por todos nosotros. El papel lo aguanta todo y hasta sostiene representaciones teatrales de años.

Un CV brillante tampoco es un pasaporte que asegure que se va a hacer todo bien, Precisamente hay titulados de verdad que se han quedado en nada por no actualizarse y que, además, son unos manazas manejando cosas y casos. Eso sí, no recuerdo haber oído a alguno de ellos decir que tiene lo que no tiene. En cambio, los tramposos siempre encuentran campo de actuación para tratar de meternos el tocomocho y encima, visto lo visto, para vendernos que todo ha sido un error. A esos, ni agua, aunque haya quien se empeñe en que además les demos las gracias por dimitir. ¡Mentirosos y mentirosas!