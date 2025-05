La Cañada I

Pepe 'El Tomillero' se encomienda, en el día de su celebración onomástica, a San Indalecio, el santo varón apostólico que fuera primer obispo de Almería, ... con parte de sus restos reposando bajo el altar mayor de la catedral almeriense, al que le pide que le dé su bendición y que lo autorice a utilizar el espacio que recoge sus cuitas semanales para expresar lo que ve y observa en su ubicación actual, un lugar que más que un barrio es un pueblo: La Cañada y en donde, preciosamente ahora, se van a celebrar las fiestas patronales en honor de San Urbano, el primer papa con ese nombre. Obtenidas ambas cosas se pone en un santiamén en la calle más cercana y comienza a darle un repaso al barrio; perdón, al pueblo porque, como hemos quedado, La Cañada de San Urbano es todo un pueblo.

Ojalá lo fuera administrativamente. Otro gallo nos cantaría a los vecinos de tener ayuntamiento propio. Al menos revertiría mucho más en sus habitantes de lo que lo hace ahora dependiendo de Almería capital, con la impronta del crecimiento hacia el levante, en la mismísima frontera con el aeropuerto, acogiendo las instalaciones de la Universidad, contando con la más grande de las cooperativas de tomate existentes en Europa, siendo la mayor extensión agrícola hibernada de la capital… y un sinfín de cosas más que, en solitario, convertirían su superficie en uno de los primeros municipios de la provincia.

No es queja, es simplemente aplicar el sentido común desde la observación y, sobre todo en el echar de menos muchas cosas que otros almerienses capitalinos, por el hecho de no estar en La Cañada, disfrutan a diario. Si los 'cañaeros' atendiéramos esos discursos que a diario intentan incendiar el país en el que vivimos, asegurando en ellos que los catalanes, por ser catalanes confesos están siendo privilegiados administrativamente respecto a Andalucía, el País Vasco o el País Valencià, podíamos entender que La Cañada está muy discriminada respecto al resto de Almería capital. Y no solo podríamos decirlo, sino, por supuesto, demostrarlo y dejar bien clarito, con datos y otras evidencias, que la solidaridad que La Cañada mantiene con otras zonas almerienses es muy superior a la que nuestro ayuntamiento tiene con La Cañada. Contribuimos mucho, muchísimo más de lo que recibimos y además no nos hacen ni puñetero caso en las reivindicaciones que planteamos.

Para empezar ¿qué fue de nuestra playa?; para seguir, ¿qué fue del búho bus?; antes de terminar, ¿hay noticias de la biblioteca?, ¿dónde anda el autobús por la costa?, ¿pueden mejorar de una vez por todas las comunicaciones y la movilidad con la UAL? ¿por qué dicen que arreglan una calle y hay arreglos que aseguran que no se pueden hacer? ¿está bien que se gasten el dinero es reasfaltar calles recién asfaltadas y no arreglen las aceras de las mismas calles que siguen con el arreglo del siglo pasado? ¿Saben cuántos meses y meses llevan envueltos en plástico los báculos que pusieron en la carretera de Níjar cuando pintaron los pasos de peatones que ya no se ven? No, no lo saben, ni lo preguntan, ni lo leen, ni 'ná' de 'ná'. ¿Cuándo son las elecciones? Lo mismo ya va siendo tarde para venir a pedir el voto. Que San Indalecio, el patrón de la Diócesis, y San Urbano, el patrón de este pueblo, los pille confesados.