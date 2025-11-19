Almería con honra

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE / Carlos Barba
José María Granados

Periodista

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:22

Pepe 'El Tomillero' lleva desde el martes estupefacto por las veces que Almería ha estado en los titulares, índices y sumarios de los medios de ... comunicación nacionales y no precisamente por el inicio y desarrollo de su magnífico Festival de Cine ni por algún que otro evento de alcance positivo, la brillantez de sus playas o el trabajo de su gente. Una vez más, el nombre de la provincia suena en los medios nacionales asociado a algo poco edificante. Y aunque la justicia tiene su tiempo -ni rápido ni lento, sino el suyo-, el daño a la imagen colectiva se produce de inmediato, casi sin remedio.

