Almería con honra

Pepe 'El Tomillero' lleva desde el martes estupefacto por las veces que Almería ha estado en los titulares, índices y sumarios de los medios de ... comunicación nacionales y no precisamente por el inicio y desarrollo de su magnífico Festival de Cine ni por algún que otro evento de alcance positivo, la brillantez de sus playas o el trabajo de su gente. Una vez más, el nombre de la provincia suena en los medios nacionales asociado a algo poco edificante. Y aunque la justicia tiene su tiempo -ni rápido ni lento, sino el suyo-, el daño a la imagen colectiva se produce de inmediato, casi sin remedio.

No se trata de juzgar antes de que lo hagan los tribunales ni de señalar nombres o partidos. Se trata, simplemente, de recordar que la honradez es una virtud personal por encima de un asunto de apariencia. Parecer honesto es importante, pero serlo es fundamental.

Cada escándalo, cada caso sospechoso, desde el llamado 'facturas' de ayer hasta el 'mascarillas y contratos públicos' de hoy, deja cicatriz en la reputación de Almería. No duele solo al político implicado ni al empresario que se ve salpicado; duele especialmente a todos, a esa mayoría que trabaja sin hacer ruido, que paga sus impuestos y que preferiría ver su tierra en los titulares por un premio, una récord de exportación o un avance cultural.

Cuesta defender lo nuestro cuando cada tanto surge un nuevo episodio que, aun siendo aislado, se percibe como parte de una larga cadena. Parecen no servir las sentencias condenatorias de antaño como aviso, ni los titulares vergonzantes como lección. Falta quizá esa convicción interior que impide volver a tropezar en la misma piedra, esa conciencia de que lo público no pertenece a uno u otro partido, sino al pueblo.

Quizá haría falta hablar menos de los otros y mirarnos un poco más hacia dentro. No todos son iguales, es cierto, pero todos pagamos el peor precio cada vez que un escándalo empaña nuestro nombre colectivo. Almería merece ocupar las portadas por su esfuerzo, no por sus tropiezos. Y eso, en definitiva, depende de que cada cual, en el lugar que ocupa, recuerde que el respeto y la honestidad no se declaran, sino que se demuestran. En las charlas de café, en la barra del bar, en las colas del mercado, los nombres salen y se van, pero el poso permanece. Se discuten las sentencias, se valoran las condenas, se comparan cifras y detalles. Siempre habrá quien diga que «aquí nunca pasa nada» o que «en otros sitios es igual». Pero la realidad, la que sí importa, es que, a base de permisividad, de miradas hacia otro lado o de disculpas a medias, el prestigio de Almería se resiente, y con él, la autoestima colectiva.

Hace falta mayor respeto, no solo a la ley, sino a la palabra dada, al trabajo bien hecho, a las instituciones que sostienen la vida en común. La presunción de inocencia es irrenunciable, pero también hay un derecho, casi olvidado, a sentirse orgulloso de lo propio. Y eso solo se consigue con ejemplos dignos, con gestos de limpieza que no den lugar a dudas ni a sospechas. Porque, como suele decirse, «quien no la debe, no la teme», y quien de verdad sirve al interés general, no necesita esconderse, desmentirse ni justificar lo que todos ven. Ojalá que, más pronto que tarde, Almería sea noticia solo por sus méritos. Pero hasta entonces, quizá valga la pena recordar que la honestidad también se nota. Y que todos, de un modo u otro, somos responsables de cuidar y defender el buen nombre de nuestra tierra, día a día, decisión a decisión.