950 017171

Pepe 'El Tomillero' se ha aprendido de memoria, a base de marcarlo y repetirlo al estilo tabla de multiplicar, el número telefónico del servicio de ... cita previa del Hospital Universitario Torrecárdenas que es, como pueden deducir los lectores, el utilizado para titular este artículo. En el teléfono móvil -celular que dicen en otros lares- queda anotado el número de llamadas realizadas hasta que lo han atendido. No les cuento la letanía grabada que ha escuchado varias veces en los 16 minutos y un segundo -cada cuatro se va la conexión y hay que volver a marcar- ni el minuto exacto de la conversación con la quemada -y no precisamente por el sol que disfrutan los que van a la playa- telefonista. Les resumo la respuesta: «He pasado los datos a los compañeros que llevan la agenda de esa especialidad, pero creo que no lo llamarán antes de 15 días, en septiembre».

Es decir que no antes de 20 días que son los que le quedaba al calendario para alcanzar el octavo mes del año. «¿Volver a llamar si no lo llaman? No, le digo que no. Ya he tomado nota y que lo llamarán». Ya veremos en septiembre.

A la pregunta de si podría informar sobre la fecha probable de la consulta solicitada, aunque solo fuera para tener idea de la lista de espera, silencio absoluto pese a que la petición de prueba de imagen que hizo el facultativo ya está lista después de ya no se acuerde de cuánto tiempo ha tardado.

Lo peor de todo, la nula empatía de la persona que atiende a través de ese teléfono. Primero, no se identifica ante quien llama. Segundo, antipática como ella sola. Escasa atención a lo que se le pide y nula respuesta cuando se equivoca y se lo haces saber. Digo yo que ese número lo atienden muchas personas y que 'El Tomillero' tuvo la mala suerte de dar con la que no debía, en esas condiciones, estar atendiendo un servicio de Salud al que llaman usuarios con derechos que bastante sufrimiento tiene con lo que llevan encima. No se trata de marcarlo para pedir mesa en un restaurante ni plaza en un avión. Quien llama al 950 017171 no lo hace por gusto ni para molestar, sino para solicitar un servicio que tiene que ver con el sufrimiento propio, directo o indirecto, de un familiar, un padre, un hijo, …no se puede poner en esa atención a alguien que no sepa relacionarse, que sea capaz de mantener una conversación amable y mucho menos si la persona que llama la trata también con amabilidad limitándose a facilitarle datos, sin censurarle nada y tras una espera previa desesperante. Hay que tener personal cualificado para todo y con conocimientos prácticos de trato humano. Y no, no lo hay la mayoría de las veces. Quizá si, como se hace en otros sectores, se evaluara la atención recibida, mejoraría la media. Pero en la atención telefónica al usuario de los centros públicos sanitarios, especialmente en la primera barrera, la de la cita previa, nadie, salvo el que llama, se identifica no sea que el usuario al saber su nombre o número laboral la meta en el saco de las personas maleducadas. Quizá se avanzaría algo si, como ocurre cuando se llama a una empresa, se pudiera saber con quién se está hablando. Ni que Salud fuera una red social llena de trolls.