Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Purchena

950 017171

«Quien llama no lo hace por gusto ni para molestar, sino para solicitar un servicio que tiene que ver con el sufrimiento propio»

José María Granados

Periodista

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:43

Pepe 'El Tomillero' se ha aprendido de memoria, a base de marcarlo y repetirlo al estilo tabla de multiplicar, el número telefónico del servicio de ... cita previa del Hospital Universitario Torrecárdenas que es, como pueden deducir los lectores, el utilizado para titular este artículo. En el teléfono móvil -celular que dicen en otros lares- queda anotado el número de llamadas realizadas hasta que lo han atendido. No les cuento la letanía grabada que ha escuchado varias veces en los 16 minutos y un segundo -cada cuatro se va la conexión y hay que volver a marcar- ni el minuto exacto de la conversación con la quemada -y no precisamente por el sol que disfrutan los que van a la playa- telefonista. Les resumo la respuesta: «He pasado los datos a los compañeros que llevan la agenda de esa especialidad, pero creo que no lo llamarán antes de 15 días, en septiembre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  3. 3 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  4. 4

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  5. 5 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  6. 6

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  7. 7

    «Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar»
  8. 8 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  9. 9

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  10. 10

    Un desmadre en Granada solo para mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 950 017171