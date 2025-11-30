Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

España frente a la verdad histórica

José María Agüera Lorente

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

Hace un par de días me contó una compañera profesora algo que le ocurrió la semana pasada cuando acudió con sus alumnos el Centro de ... Arte José Guerrero. Concertó con tiempo una visita guiada para obtener el máximo provecho didáctico de la actividad extraescolar, así que a lo largo del recorrido por las distintas obras que contiene el edificio les acompañó un guía que en cada una de ellas exponía la información pertinente para que el alumnado sacara el máximo provecho de su contemplación. Cuando le tocó el turno al cuadro titulado 'La brecha de Víznar', el guía en cuestión pidió a alguno de los presentes que le explicara a qué podía aludir el título de la pintura, dando por supuesto que sabían qué luctuoso hecho había inspirado el cuadro de estilo abstracto. Ninguno de los quince veinteañeros que componían el grupo –la mitad de ellos naturales de Granada– tenía idea.

