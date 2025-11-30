España frente a la verdad histórica

Hace un par de días me contó una compañera profesora algo que le ocurrió la semana pasada cuando acudió con sus alumnos el Centro de ... Arte José Guerrero. Concertó con tiempo una visita guiada para obtener el máximo provecho didáctico de la actividad extraescolar, así que a lo largo del recorrido por las distintas obras que contiene el edificio les acompañó un guía que en cada una de ellas exponía la información pertinente para que el alumnado sacara el máximo provecho de su contemplación. Cuando le tocó el turno al cuadro titulado 'La brecha de Víznar', el guía en cuestión pidió a alguno de los presentes que le explicara a qué podía aludir el título de la pintura, dando por supuesto que sabían qué luctuoso hecho había inspirado el cuadro de estilo abstracto. Ninguno de los quince veinteañeros que componían el grupo –la mitad de ellos naturales de Granada– tenía idea.

Coincide el relato de esta profesora envuelto en estupor con la publicación de los resultados de una encuesta llevada a cabo por una relevante empresa demoscópica para un importante diario de tirada nacional. Según lo publicado es entre los más jóvenes –esos a los que se adscribe a la generación Z, el alumnado de mi compañera– entre los que mayor es la desconocimiento histórico y coincidentemente menor es el rechazo a un régimen autoritario. Entre los datos aportados por ese sondeo destaca asimismo que de los encuestados pertenecientes a la generación mencionada casi la mitad –el 48%– ignora que Federico García Lorca fuese asesinado, y por ende el cuándo y el porqué del atroz crimen.

Todo esto me devuelve a la tarde del 22 de octubre pasado cuando Vito Zoppellari Quiles paró en Granada con motivo de su gira por diversas universidades; «España Combativa» era su lema. Esa tarde fui testigo de lo que puede provocar un charlatán manipulador que sabe activar las palancas emocionales y suplir con prejuicios y falsedades la oceánica ignorancia histórica de una parte significativa de nuestros más jóvenes.

¿Le puede el conocimiento al odio? ¿Es posible la libertad sin ira? Algo tiene que ver la memoria o una falsa memoria. Nos hemos esforzado tanto por olvidar, nos han reprimido tanto la memoria, que todavía hay quien le tiene miedo a reconocer los hechos del pasado. Precisamente en mi memoria de aquellos primeros años de la transición destaca la figura de un maestro que tuve en mi último año de la escuela. Él fue quien rápidamente aprovechó la muerte del Caudillo para enseñarnos sobre la Segunda República y la Guerra Civil, sobre el estado lamentable de Andalucía, secularmente maltratada. Al poco su andalucismo le llevó a militar en el extinto Partido Socialista Andaluz y a presentarse en su lista de candidatos a aquellas primeros procesos electorales. Lástima que los intersticios de la malla de mi memoria hayan dejado escapar su nombre. Pero inmediatamente tras el final de la dictadura se impuso el olvido que convino a los franquistas que sobrevivieron –y aún sobreviven– a la desaparición de Franco, y que la izquierda de este país se resignó a tolerar durante décadas. Ahora, reivindicada la memoria democrática, hecho el esfuerzo por rehabilitarla en el actual contexto de guerra ideológica, se enfrenta al ataque furibundo de quienes rechazan el progreso en libertades políticas y derechos sociales de los últimos tiempos. Sobre todo, jóvenes. Su ignorada ignorancia histórica y su fanática ceguera ideológica, que les coloca una venda en los ojos ante la verdad histórica, les hace incurrir en un fatal adanismo político.

Habrá que reconocer su entidad a la memoria colectiva, que habita en una dimensión (inter) psíquica que va más allá de las memorias personales (dimensión intrapsíquica). Hay mucho que pensar al respecto, y para hacerlo hay que adentrarse en ese mundo laberíntico de cómo se interrelacionan las dos dimensiones apuntadas: si se puede responsabilizar a los individuos, que nacen inmersos en una atmósfera cultural que tiene un núcleo de memoria social insoslayable, y que respira todo aquel desde el primer instante que es acogido en su seno; si entonces conviene hacer de la memoria colectiva una institución –espacios, días, rituales y simbología para recordar– que contribuya al mantenimiento de una democracia sana; cuál es la mejor forma de hacerlo para evitar todo riesgo de adoctrinamiento, y de qué manera promover el reconocimiento de valores preciosos teniendo en cuenta que volverles la espalda y dejarlos en manos de los manipuladores resultaría fatídico. «Cuando meditamos sobre el pasado, para enterarnos de lo que llevaba dentro, es fácil que encontremos en él un cúmulo de esperanzas –no logradas, pero tampoco fallidas–, un futuro en suma, objeto legítimo de profecía». Son palabras de Antonio Machado extraídas de su Juan de Mairena.

No cabe sentido sin memoria como no existe identidad. La memoria colectiva española se encuentra enferma. Su afección consiste en una amnesia ignorada y perversamente sublimada mediante un proceso conscientemente dirigido de construcción de un relato en contra de la verdad histórica. Renunciar a ella o negarla supone incurrir como país en una culpable indigencia cognitiva. El efecto sobre la autoconciencia de los españoles, sobre lo que creemos ser desde el reconocimiento de nuestra pertenencia a ese colectivo al que denominamos España, perjudica la convivencia democrática. Que la conmemoración de estos cincuenta años transcurridos desde que trabajosamente la pusimos en marcha sirva para curarnos de cualquier delirio que nuble la verdad histórica.