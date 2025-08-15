Todo hombre y mujer, en un momento concreto de su bagaje por este mundo, se sienta en la orilla del tiempo para volver la mirada ... hacia atrás y convertirse en contable de uno mismo. Revisamos las ganancias y las pérdidas, los sueños que germinaron y los que se marchitaron antes del alba. Y es, en ese momento, cuando el alma se pregunta si ha vivido de espaldas al propio deseo. «Vida, ¿dónde fuiste? ¿Dónde quedó aquello que yo era?», se pregunta.

Aquí viene un peligro: las prisas. Prisas por recuperar lo perdido; prisas por vivir lo no vivido; prisas por ser quien quise y no he podido. ¿Y por qué esta urgencia? Porque el tiempo, que en juventud era una promesa, ahora se torna memoria. El reloj de arena se ha invertido. Y ahora los granos ya no caen, sino que pesan. Es, entonces, cuando el recuerdo se convierte en un juez severo.

Pero, como dije, se trata de un peligro. Más bien de una tentación. Puesto que en esta crisis existencial se tiende a exagerar los pasos no dados, olvidando los caminos andados. Pues, quien ya ha recorrido gran parte de su travesía por este mundo, atesora secretos del tiempo que ningún joven posee: sabe de pérdidas, de renuncias, de abrazos tardíos y de silencios que enseñan. ¿He perdido partidas? ¡Sí! Pero también gané otras. Y de los triunfos y sus derrotas siempre nace una enseñanza. Lo demás es angustia y amargura. Y, si no aceptas estas reglas de la vida, terminarás como un náufrago de lo que no viviste. Más o menos, fue lo que le sucedió a un erudito con un barquero.

Resulta que un ilustrado universitario demandó los servicios de un pobre barquero para llegar a una isla cercana a la costa. Durante el viaje, el instruido letrado le preguntó al remero: «¿Ha leído usted muchos libros?». A lo que le contestó el barquero: «No señor. De pequeño solo me enseñaron a trabajar y no sé leer ni escribir. Nunca fui a la escuela». A lo que respondió el erudito sin compasión: «¡Lástima! Ha perdido usted gran parte de su vida».

La travesía continuó. Y el barquero se vio abrumado por un cuestionario improvisado por parte de su ilustrado viajero: «¿Sabe usted de matemáticas? ¿Quizás domina usted algo de geografía? ¿Es posible que nunca haya visitado un museo? ¿Nunca ha viajado a otros países?». La respuesta siempre fue la misma: no. A lo que añadía el erudito: «¡Lástima! Ha perdido usted gran parte de su vida».

De improviso, una tormenta tropical hizo acto de presencia en el mar. Las olas arreciaron contra la barca y los ocupantes cayeron sin remedio al agua. «¿Sabe usted nadar?», preguntó el barquero. «¡No, no, socorro!», gritaba el letrado. «¡Pues es una lástima! Va a perder usted la vida», le dijo el barquero.

Y así es. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? (Mt 16, 26-27). De nada. La otra vida es la eterna. Esta es un mero paseo que se pierde entre las manos como la arena de la playa. Por eso, vive de tal modo que el silencio hable bien de ti aun cuando no estés en este mundo. Vive de tal manera que tu historia no la tenga que inventar la nostalgia. En definitiva, no vivas de sueños que no despiertan contigo. Pues la mejor vida no es aquella donde reina la calma sin tormentas, sino la que te enseña a navegar. Solo así tu alma no envejecerá antes que tu cuerpo.