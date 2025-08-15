Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
PUERTA PURCHENA

Vida, ¿dónde fuiste?

«No vivas de sueños que no despiertan contigo»

José Manuel Palma Segura

Periodista y teólogo

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:51

Todo hombre y mujer, en un momento concreto de su bagaje por este mundo, se sienta en la orilla del tiempo para volver la mirada ... hacia atrás y convertirse en contable de uno mismo. Revisamos las ganancias y las pérdidas, los sueños que germinaron y los que se marchitaron antes del alba. Y es, en ese momento, cuando el alma se pregunta si ha vivido de espaldas al propio deseo. «Vida, ¿dónde fuiste? ¿Dónde quedó aquello que yo era?», se pregunta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  2. 2 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  5. 5

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  6. 6

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  7. 7 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  8. 8 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  9. 9

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
  10. 10

    Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vida, ¿dónde fuiste?

Vida, ¿dónde fuiste?