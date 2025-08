Señales del cielo

La Iglesia en Europa va de capa caída. Y, como de costumbre, España tenía que destacar aquí. ¡Mira tú por dónde! Según una encuesta realizada ... en 2025 por el Pew Research Center (Centro de Investigación de Estadísticas de Washington), España lidera los países occidentales que han apostatado de la Iglesia católica. Concretamente, un 35% de españoles bautizados abandonó la fe de sus padres en los últimos años. El resto de cifras, aunque no las cite, también son igual de desalentadoras. No es necesario martirizarse.

Pero como sucede en la Biblia, Dios también actúa hoy para que nuestro corazón no se turbe. En medio de esta marea secularista, la vecina Francia ha sido testigo de un milagro, sin duda, en la celebración de la Pascua del año pasado. Y es que más de 12.000 adolescentes y adultos solicitaron ser cristianos, mediante los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía. ¡Pero hay más! Resulta que el 10% de ellos eran musulmanes que se habían convertido al cristianismo.

Las preguntas surgen por sí solas: ¿qué vieron estos adolescentes en la Iglesia?; ¿qué les sucedió a estos musulmanes para jugarse la vida con este viraje espiritual? Pues el Islam tacha de pecado grave la conversión a otras religiones y, según qué países, se aplican desde sanciones legales hasta, incluso, la propia muerte del converso.

Pues bien, sintetizando las respuestas de unos y otros, la clave está en la autenticidad con la que presbíteros y laicos viven su fe. Sin más. Este testimonio sin alharacas es lo que llamó la atención de estos neocristianos y movió sus corazones a Cristo. Igual que lo reflejaba la carta a Diogneto: una carta de un pagano del siglo II d.C a su amigo, en la que describe, maravillado, la vida de los cristianos. Dice así:

«Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Igual que todos, se casan y engendran hijos. Pero no se deshacen de los bebés que conciben como nosotros. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas. Y con su modo de vivir las superan. Aunque es curioso: aman a todos, y todos los persiguen. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria. Hacen el bien, y son castigados como malhechores. Sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad.

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. La carne aborrece y combate el alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, sólo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres».

La reflexión es clara. El permisivismo de la Iglesia para con sus fieles, por miedo a perder

número, ha provocado, creo, la pérdida de la esencia de lo que la hizo grande. Miren, por ejemplo, las Primeras Comuniones o la Semana Santa. Muchas veces son actos sociales y culturales. Pues los primeros se evaporan, tras el gran día. Y los segundos solo aparecen por el templo por el acto hacia su imagen. Es curioso que nada de esto haya sido el reclamo para que los conversos franceses cambiasen de vida. Tomen nota, por favor, a quienes les competa guiar a la grey del Señor de lo que nos dicen estas señales del cielo.