Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
JMP
PUERTA PURCHENA

Rumore, rumore

«Quien gobierna los rumores, escribe o reescribe la historia presente»

José Manuel Palma Segura

Periodista y teólogo

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:57

¿Se acuerdan de la célebre canción 'Rumore, rumore' de Raffaella Carrà? Hablaba del poder de los rumores para generar miedos. Así como del deseo ... de volver a un tiempo pasado para revivir momentos felices con un ser querido. Pero lo interesante es que ponía el dedo en la llaga: los rumores pueden generar tal inseguridad que puedes creerte solo o sola rodeado de gente. Vamos a profundizar un poco en el tema, si les parece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  10. 10 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rumore, rumore

Rumore, rumore