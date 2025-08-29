¿Se acuerdan de la célebre canción 'Rumore, rumore' de Raffaella Carrà? Hablaba del poder de los rumores para generar miedos. Así como del deseo ... de volver a un tiempo pasado para revivir momentos felices con un ser querido. Pero lo interesante es que ponía el dedo en la llaga: los rumores pueden generar tal inseguridad que puedes creerte solo o sola rodeado de gente. Vamos a profundizar un poco en el tema, si les parece.

Sean o no ciertos, la gente tiende a creerse los rumores. Incluso ahora, en plena era de Internet, cuando se han multiplicado los medios para que cualquier persona acceda a conocimientos veraces, el rumor continúa siendo una poderosa arma de desinformación y manipulación. Unas veces, viene en forma de 'leyendas urbanas', creadas por mentes fantasiosas. Otras veces, como chismes maledicentes que deben su origen a la envidia o el rencor. Y en otras ocasiones, son el fruto de estrategias organizadas para desacreditar a un organismo, a un partido político o a un personaje público. ¡Fíjense hasta qué punto pueden cambiar hasta la misma historia!

Cuando Alejandro Magno se disponía a enfrentarse a las tropas persas, en la decisiva batalla de Gaugamela, propagó el rumor de que su plan era atacar de noche. Los espías infiltrados entre los suyos alertaron a los persas, quienes permanecieron en vela hasta el amanecer. Mientras tanto, Alejandro y su ejército descansaban plácidamente. Por la mañana, tuvo lugar el ataque. Ante el que nada pudieron hacer los dormidos soldados del rey Darío. El rumor había sido una poderosa arma de combate.

Pero aún hay más. Hay en nosotros una especie de predisposición hacia el rumor que hace que este prenda y quede anclado en nuestra mente por más que las pruebas lo desmientan. El motivo, creo, se debe a que, en muchas ocasiones, los rumores son maliciosamente agradables. Es decir, dan un toque de novelería a la gris normalidad. Y eso hace que nos sintamos atraídos por ellos.

Porque seamos sinceros: nunca procesamos la información de forma neutral. Cuando escuchamos, intervienen elementos emocionales (simpatías, rencores, miedos, anhelos, etc.) que no operan a favor de la verdad, sino del deseo. Ante rumores que nos reafirman en la idea negativa que tenemos de alguien, esa inclinación previa nos lleva a admitirlos como ciertos. Y si esto ocurre en el plano personal, mucho más en el ideológico. Especialmente, cuando el individuo tiene una visión del mundo pesimista y oscura. Entonces, cualquier mensaje que venga teñido de sombrías teorías o siniestras conjeturas, o que produzca sentimientos fuertes (repulsa, ira, indignación), tendrá en su espíritu mejor acogida que los que aporten algo de luz.

¿Por qué? Pues porque cuesta mucho trabajo reconocer las equivocaciones. Pero más todavía si el hacerlo significa admitir nuestra estupidez.

En resumidas cuentas, buscamos y creemos la información que nos conviene, que sirve a nuestro interés, que nos da placer, y evitamos la información que nos resulta perjudicial, incómoda o perturbadora. No es casual, por tanto, que cuando Cristo se reveló como la luz y la verdad fuese condenado por blasfemo. Y es que, si hay algo que se considera como sacrílego para este mundo, es vivir en la verdad y para ella. A la luz de lo dicho queda claro el porqué: la verdad desenmascara la rentable mentira de quienes manejan los hilos de nuestras vidas. Así, quien gobierna los rumores, escribe o reescribe la historia presente.