J. M. P.
PUERTA PURCHENA

El peso del pasado

«Tu libertad comienza cuando decides que tus heridas ya no escribirán tu futuro»

José Manuel Palma Segura

Periodista y teólogo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:13

Dicen que el pasado es maestro, no carcelero. Así que aprende de él, pero no permitas que te encadene. ¿Cómo? Pues en la Biblia se ... presenta como un proceso. Un camino que supondrá esfuerzo, reconocimiento de la situación de uno mismo y, finalmente, el momento de la liberación. ¿Dónde se dice tal cosa? En la perícopa de 'La mujer de los cinco maridos'. Vamos a verla.

