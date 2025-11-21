El peso del pasado

Dicen que el pasado es maestro, no carcelero. Así que aprende de él, pero no permitas que te encadene. ¿Cómo? Pues en la Biblia se ... presenta como un proceso. Un camino que supondrá esfuerzo, reconocimiento de la situación de uno mismo y, finalmente, el momento de la liberación. ¿Dónde se dice tal cosa? En la perícopa de 'La mujer de los cinco maridos'. Vamos a verla.

A grandes rasgos, este pasaje evangélico relata cómo una mujer samaritana se encuentra con Jesús, junto al pozo de Sicar, ubicado en lo alto de una montaña. Allí Jesús le pedirá agua, con el fin de ayudarle a liberarse del yugo de su pasado y concederle, así, el don de la libertad. Pero recuerden que decíamos al principio que nos encontrábamos ante un 'proceso'. Aquí es donde cada símbolo nos recuerda que la vida de Jesús es el pretexto con el que Dios te habla a ti.

La mujer representa a la persona avergonzada por su pasado de pecado. Por eso, prefiere hacer todos los días un largo camino hasta el pozo de Sicar, en lugar de llenar su cántaro en el pozo del pueblo (en todas las aldeas había uno en la plaza central). En pocas palabras: huye del qué dirán y, de paso, de enfrentarse a ella misma.

Así, comienza su andadura por la ladera del monte. O traduciendo este símbolo: al igual que Abraham, Moisés y los tres discípulos de Jesús (Pedro, Santiago y Juan) subieron una montaña donde Dios se les reveló, la samaritana comienza su éxodo de su antigua vida (el pueblo) hacia la nueva. En lo alto la espera Cristo junto al pozo. Otro símbolo que coincide con otros pasajes bíblicos: Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Moisés y Séfora. Todos ellos se unieron al lado de un pozo. Por lo que nos encontramos ante una unión esponsal y espiritual que Cristo quiere entablar con el alma arrepentida.

Cuando la mujer se encuentra con el maestro de Nazaret, este último le pide agua (pide permiso para entrar en su alma). Y en el diálogo que ambos mantienen, Jesús le pone ante su realidad: «Cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco lo es» (Jn 4:17-18). Con esta delicadeza, sin gritarle ni reprocharle nada, el Señor le hace caer en la cuenta de su búsqueda estéril de la felicidad en los bienes terrenales. De ahí que su necesidad de sacar agua de aquel pozo sea la metáfora de su búsqueda infructuosa de la felicidad.

Segundo paso. La samaritana reconoce en Jesús la acción divina: «Maestro, veo que eres un profeta» (Jn 4, 19). Toda alma arrepentida encuentra a Dios en su vida a través de otro diálogo: la oración. Ahí es donde el Padre eterno te confronta contigo mismo para que seas consciente de que el agua de cualquier pozo (los placeres efímeros) no saciará tu sed de plenitud, sino Dios mismo (el agua que alude al Espíritu Santo).

Finalmente, tras ese encuentro con la 'Verdad' que no juzga, sino que perdona y, además, otorga una vida nueva, la samaritana (el antiguo/a pecador/a) pasa de huir de sus vecinos a reunirlos junto a Cristo: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho» (Jn 4, 29). La mujer deja su cántaro, símbolo de su antigua vida, y se convierte en misionera. De pecadora marginada, se transforma en la primera evangelizadora de Samaría.

¿Quieres serlo tú también? Suelta, entonces, el lastre de tu historia para que tus alas recuerden que nacieron para volar. Porque tu libertad comienza cuando decides que tus heridas ya no escribirán tu futuro.