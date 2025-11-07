Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

J. M. P.
Puerta Purchena

Perder lo esencial

«El amor no muere: lo matan el silencio, el reloj, la prisa y el olvido»

José Manuel Palma Segura

Periodista y teólogo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:17

Comenta

He hablado con muchas parejas de novios antes, durante y después de la boda. Y hay algo a lo que, a pesar del tiempo transcurrido, ... no me acostumbro… Sus rupturas. Las ha habido tanto a la vuelta de diez o quince años como al mes y medio de pronunciar el 'sí, quiero'. Y siempre me he hecho la misma pregunta: «¿Por qué o cómo dejamos que algo tan valioso se vuelva monótono, frío o indiferente?». Nunca encontré una sola respuesta. Por eso, les comparto el blog de notas de un viajero que se limitó a observar vidas ajenas, aunque también ayudé a quienes me lo pidieron y se dejaron.

