He hablado con muchas parejas de novios antes, durante y después de la boda. Y hay algo a lo que, a pesar del tiempo transcurrido, ... no me acostumbro… Sus rupturas. Las ha habido tanto a la vuelta de diez o quince años como al mes y medio de pronunciar el 'sí, quiero'. Y siempre me he hecho la misma pregunta: «¿Por qué o cómo dejamos que algo tan valioso se vuelva monótono, frío o indiferente?». Nunca encontré una sola respuesta. Por eso, les comparto el blog de notas de un viajero que se limitó a observar vidas ajenas, aunque también ayudé a quienes me lo pidieron y se dejaron.

Si quieres que el amor se desgaste, haz siempre lo mismo. Insisto, si quieres desgastarlo. En ese caso, no arriesgues, no hables, no mires, no sientas. Olvida que lo importante necesita mimo, como una planta que no grita, pero se muere si no la riegas. Porque el amor no muere de golpe, sino que se apaga como una vela olvidada junto a la ventana. No es el viento el que la extingue, sino el descuido de no mirar la llama.

Así ocurre con todo lo importante: con el amor, la amistad, la ternura… Nunca se marchan, se duermen. Como un jardín al que nadie riega, como un río que, sin cauce, se convierte en charco. Todo lo valioso comienza con un temblor: una mirada que arde, una palabra que nace como flor silvestre, una presencia que basta para que la vida tenga sentido.

Pero después llega el hábito. Y con él, la ceguera. Y con la ceguera, la costumbre. El corazón se acostumbra como los ojos a la oscuridad: deja de ver lo que antes le deslumbraba. No hace falta cometer grandes errores para perder lo esencial. Basta con dejar de mirar. Basta con no decirle al cónyuge «hoy también te elijo». Basta con dejar de preguntar «¿cómo estás?» y responder con monosílabos al alma del otro.

Entonces, lo sagrado se vuelve útil, lo eterno se hace trámite. Y lo que era cielo se convierte en algo anodino. Somos responsables del incendio, pero también de las cenizas. El amor no muere: lo matan el silencio, el reloj, la prisa y, sobre todo, el olvido.

Esto también ocurre porque tenemos miedo. Miedo a abrirnos de verdad, a mostrar las grietas, a que el otro no comprenda la tormenta que llevamos dentro. Y entonces optamos por la superficie, por la calma fingida, por el intercambio de gestos sin alma. Pero nada importante sobrevive en la superficie. La raíz necesita profundidad.

A veces, no hace falta hablar, sino estar juntos. Sin exigencias, sin metas. Solo ser lo que fuisteis y que sois, si así lo deseáis. Haz pequeños rituales de conexión: un paseo sin móviles o un abrazo largo. Atrévete a mirar al otro como un milagro cotidiano. Porque, aunque lo conozcas de memoria, nunca es exactamente el mismo. Hoy trae nuevos miedos, nuevas incertidumbres, nuevas heridas. ¡Y tú también!

¡La risa! ¡Ah, la risa! Que nunca falte. Pues se trata del puente que nos conduce directos al corazón del otro. Un destello de bondad que bendice sin palabras. O como decía Martín Descalzo: «Igual que los sacramentos comunican la gracia, la sonrisa comunica esperanza, ternura y alegría».

Pero de todas las fórmulas secretas para reavivar el amor, la mejor es pedir '¡perdón!'. No es una humillación. Tampoco sometimiento. Se trata de decirle a quien tienes delante «te quiero». Porque solo se sufre por aquello que amas de verdad. De ahí que Cristo, en la cruz, dijese: ¡Padre!, perdónales…, porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34).