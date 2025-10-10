Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

J. M. P.
PUERTA PURCHENA

La catedral inmaterial

«Nuestros gestos son arte en movimiento que pueden conducir al cielo»

José Manuel Palma Segura

Periodista y teólogo

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59

Desde los albores del tiempo, se erige un templo que carece de piedra y oro, pues sus cimientos se asentaron con la arcilla viva del ... Creador. Y en su corazón late un altar donde arde, invisible, la llama del Espíritu Santo. La piel es su pórtico; los ojos, sus vidrieras abiertas al misterio; la voz, su campana que tañe alabanzas o silencio sagrado. Cada respiración es incienso que sube; cada herida, un tabernáculo donde Dios se inclina para morar con ternura.

