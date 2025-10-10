La catedral inmaterial

Desde los albores del tiempo, se erige un templo que carece de piedra y oro, pues sus cimientos se asentaron con la arcilla viva del ... Creador. Y en su corazón late un altar donde arde, invisible, la llama del Espíritu Santo. La piel es su pórtico; los ojos, sus vidrieras abiertas al misterio; la voz, su campana que tañe alabanzas o silencio sagrado. Cada respiración es incienso que sube; cada herida, un tabernáculo donde Dios se inclina para morar con ternura.

No nos pertenece: nos ha sido confiado. Es vaso sagrado, lámpara donde la gracia quiere permanecer encendida. Quien lo profana con el pecado, hiere la casa del Altísimo; quien lo cuida con las buenas obras, custodia la morada de la vida eterna. No es poesía, sino Cristo quien lo dijo: «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? […] Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo» (1 Co 3,16; 6, 20).

Por eso, la primera vez que un bebé quiere hablar con su madre, no acude al eco de las palabras, sino al lenguaje del cuerpo. Y, con su pequeña mano, agarra con fuerza el pulgar de su progenitora para decirle «te quiero». Es un sacramento humano, un puente invisible donde dos orillas se unen; una casa sin muros en la que el corazón descansa y el alma sabe que ya nunca estará sola.

Este milagro adquirió forma con la famosa escultura de Auguste Rodin: 'La catedral'. Dos manos derechas de bronce, grandes, elegantes, que no se tocan del todo. Se acercan como si fuesen a unirse en un gesto de oración o de protección. Pero, ¡ojo!: son dos manos derechas. De lo que se deduce que son dos personas distintas quienes se buscan sin tocarse, donde la delicadeza y la ternura abrigan ese instante previo a entrelazarse.

Y es aquí donde llega la gran pregunta: ¿por qué se llama 'La catedral', si se trata de dos manos apunto de estrecharse? Porque del mismo modo que en una catedral lo más grande no son las piedras, sino lo invisible que ellas custodian (el amor de Dios en la Eucaristía), asimismo las manos de bronce acogen el amor humano.

Dentro del sagrario sabemos que se encuentra Cristo real y eficazmente. Pero las manos de Rodin parece que apelan a que ese 'vacío' entre ambas tiene que ser llenado. Es decir, haciendo de la poesía arte, nos invita a mirar nuestras propias manos y pensar: «¿a qué estoy destinado a sostener? ¿Qué es lo más valioso que podría albergar? ¿Y qué acogemos en nuestra vida?

Ahora entendemos mejor a qué se refiere Jesús con «ser templos del Espíritu Santo». Significa que cada gesto, cada palabra y cada obra puede convertirse en liturgia: amar con las manos, perdonar con los labios, caminar hacia la justicia con los pies, buscar la verdad con el corazón y mirar cara a cara al amor con los ojos del alma. El cuerpo entero, en definitiva, está llamado a ser altar de la entrega y morada de la gloria divina.

Meditemos, pues, durante unos segundos si usamos las manos para rezar o blasfemar; para abrazar o golpear; para proteger o para acusar; para construir o devastar. He aquí el motivo por el que Jesús siempre tocaba con sus manos a quienes iba a sanar: el primer milagro era la comunión de amor a través de sus manos. Y es que, nuestros gestos son arte en movimiento que pueden conducir al cielo.