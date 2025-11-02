Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La fábula de las abejas

José Manuel Cassinello

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:47

Vivimos tiempos «líquidos», tal y como los definía el sociólogo Zygmunt Bauman, en los que cualquier acción humana es susceptible de ser reproducida en el ... amplificador de las redes sociales generando intensos –que no profundos– debates que, debido a la perversa y comercial configuración de los algoritmos, adquieren mayor relevancia cuanto más polarizan y fomentan el disenso y la discordia; y más si ésta es chabacana. Dichos algoritmos, que no hacen más que extractar los picos de demanda de los usuarios de las redes sociales, seleccionan las tendencias y definen las modas que acaban configurando las estructuras de la sociedad civil. Vienen a ser como los intelectuales de los siglos pasados, pero con la gran diferencia de que los algoritmos se diseñan exclusivamente con una teleología clara: la generación de tráfico –eufemismo– y, en definitiva, de ingresos para sus promotores.

