La fábula de las abejas

Vivimos tiempos «líquidos», tal y como los definía el sociólogo Zygmunt Bauman, en los que cualquier acción humana es susceptible de ser reproducida en el ... amplificador de las redes sociales generando intensos –que no profundos– debates que, debido a la perversa y comercial configuración de los algoritmos, adquieren mayor relevancia cuanto más polarizan y fomentan el disenso y la discordia; y más si ésta es chabacana. Dichos algoritmos, que no hacen más que extractar los picos de demanda de los usuarios de las redes sociales, seleccionan las tendencias y definen las modas que acaban configurando las estructuras de la sociedad civil. Vienen a ser como los intelectuales de los siglos pasados, pero con la gran diferencia de que los algoritmos se diseñan exclusivamente con una teleología clara: la generación de tráfico –eufemismo– y, en definitiva, de ingresos para sus promotores.

Recientemente hemos sido testigos de dos hechos que citamos a modo de ejemplo, para poner de manifiesto una absurda actitud puritana y mojigata que no responde a la verdadera naturaleza humana, que explica muchas de las tendencias que actualmente se incardinan en el subconsciente colectivo y que explican muchas de las indeseables prácticas que rigen las sociedades actuales: el radicalismo, la polarización, el unilateralismo, el nacionalismo excluyente, la segregación, la xenofobia…

El primero de estos ejemplos fue la convulsión social que provocó la aparición de unas imágenes en un concierto de un directivo de una determinada empresa acompañado de una pareja distinta de su esposa, poniendo de manifiesto, principalmente por la reacción de los afectados al ser descubiertos –«excusatio non petita, accusatio manifesta»–, una infidelidad matrimonial. Inmediatamente se abrió un feroz y radical debate cuestionándose la ética e incluso la moralidad de la acción y planteándose incluso la inhabilidad de los afectados para desempeñar sus respectivos puestos profesionales.

El segundo ejemplo que nos ayuda a centrar el tema y que no alcanzó tanta difusión –la lujuria unida al engaño aporta un plus en el caso anterior–, fue la escena que se produjo tras un partido de tenis cuando un hombre arrebató a un niño una gorra firmada por el tenista que éste le había entregado a modo de recuerdo. Al igual que en el caso anterior, los usuarios de las redes iniciaron una inquisitiva campaña de descalificaciones que retroalimentó los algoritmos, provocando un juicio sumarísimo al usurpador que se vio obligado a pedir disculpas de forma pública.

En ambos casos, los hechos transcritos provocaron la aparición de multitud de dogmáticos ortodoxos de la ética y la moral generándose un agrio debate inquisitivo en el que, desde los púlpitos de las redes sociales, se condenaban actuaciones supuestamente desleales, deshonrosas, egoístas, lujuriosas… como si todas ellas no fuesen la expresión misma de la condición humana.

Vaya por delante que no justificamos ninguna de las actuaciones puestas de manifiesto en los ejemplos, pero tampoco entendemos cómo puede generarse una polémica de ese calibre, cuando nos encontramos ante simples pasiones humanas que están en lo más interior de la naturaleza humana. Negar esto tratando de alzarnos como seres prístinos e inmaculados sólo puede derivar en el autoengaño y la radicalidad: esos seres «superiores» difícilmente nos podrán entender al resto de quienes luchamos contra los instintos, las pasiones y los vicios, en lo que constituye una de las mayores expresiones de humanidad.

Podría ilustrarnos en este tema la icónica 'Fábula de las abejas' del holandés Bernard Mandeville que, más allá de servir como base para las algunas de las teorías que inspiraron el capitalismo de Adam Smith –división del trabajo y teoría del interés propio–, supuso una tercera vía entre el ascetismo y el racionalismo. Mandeville, en forma de fábula escrita en verso, cuenta la historia de un panal en el que las abejas ansiaban la virtud debatiéndose entre ésta y el vicio. Tan fuerte era esa ansia que Júpiter, asqueado del deseo puritano de las abejas, liberó al panal del fraude y el vicio, rigiendo a partir de entonces la virtud y la honradez. Con la desaparición de los pródigos o de los opulentos, los comerciantes se vieron obligados a cerrar sus negocios; al no haber delincuentes, los carceleros perdieron sus trabajos; el recato en la comida y en la bebida provocó la inactividad de los taberneros y los médicos, que no tenían pacientes por excesos en la ingesta. A modo de moraleja, Mandeville escribió «sólo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado» puesto que «los vicios privados hacen la prosperidad pública».

Sin entrar a confirmar esta última conclusión que sirvió de base para las tesis capitalistas del final del siglo XVIII, sí que podemos afirmar la acertada concepción de Mandeville de la naturaleza humana como un punto intermedio entre las pasiones y la virtud, definida ésta como «cualquier acto por el cual el hombre, contrariando el impulso de la Naturaleza, procuraría el beneficio de los otros o el dominio de sus propias pasiones mediante la racional ambigüedad de ser bueno».

Se trata de asumir que todo ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor y que la labor consiste en gestionar y no reprimir las pasiones humanas. ¿Quién no se ha planteado alguna vez un pacto como el de Fausto con Mefistófeles? El alma a cambio del conocimiento. Asumiendo esta condición entenderemos que la guerra, la maldad, el delito, la traición, el engaño… no son más que una expresión de estas pasiones y estaremos en mejor disposición para para evitarlas.

Negar esa doble condición, que en definitiva es la posición que adoptaban los puritanos que criticaban a los individuos de los dos ejemplos a los que antes nos hemos referido –detestar a quién no ha hecho más que comportarse como cualquier humano–, es lo que nos lleva a la polarización, al desprecio de los matices y, en definitiva, a los populismos y la radicalidad: líderes prístinos e infalibles que van a defender a sus naciones del mal actuando de forma unilateral sin más guías que la 'virtud' y/o la 'fe' ignorando los matices, opiniones y perspectivas que se valoran cuando se asume que la humanidad es el fruto de una eterna dialéctica entre pasiones y virtudes.