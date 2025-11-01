En este día de los Santos Difuntos, si existe (o ha existido) una relación entre la muerte y los periódicos, sin duda es el de ... las esquelas. Esos anuncios con información sobre el óbito de una persona fueron en muchas ocasiones la condensación del último adiós y el recuerdo u homenaje público al finado. Quizás, antes de las inhumaciones en los cementerios, el último gesto de afecto profundo de una despedida. En pocas líneas se condensa una vida entera. Cargos, profesiones, descendientes, edad…

Los periódicos siempre han concedido a las esquelas el privilegio de publicarse en la edición del día siguiente, llegaran a la hora que llegaran. Siempre, claro está, que la rotativa no estuviese imprimiendo. En los años cincuenta y sesenta, las redacciones apagaban la luz casi al alba y los descendientes de los fallecidos de última hora podían ver, un rato después, el nombre del padre o de la madre escrito en tinta negra. Con los avances tecnológicos en las redacciones, éstas terminaban antes, pero las esquelas tenían «salvoconducto» para que el redactor de cierre levantara una noticia y colocara el anuncio mortuorio minutos antes de que los camiones repartieran los ejemplares.

Las esquelas han dado lugar a que se escriban y editen diferentes libros y relatos. Unos, recopilado textos curiosos y otros seleccionando nombres peculiares de difuntos, de lugares o allegados. Pero ya apenas se publican esquelas. Las nuevas tecnologías hacen de hoja funeraria clavada en un árbol, como se anunciaban antes en los pueblos las muertes de sus vecinos.

La esquela es un anuncio. Y bien caro. Pero conserva la aureola de casi un estilo periodístico. La estructura casi siempre es la misma: petición de oración («Rogad a Dios en caridad por el alma de…»), la cruz o un angelito si es un menor de edad, el nombre del fallecido con letras gordas y negras, la fecha del fallecimiento, la indudable administración de los «santos sacramentos y la bendición de su santidad», la identidad de sus familiares y los datos del lugar, hora, fecha, parroquia y cementerio de las exequias. Si el muerto tiene algún título (ilustrísimo, excelentísimo) aparece sin molestar a la modestia. En muchas esquelas de mujeres solía obviarse la edad. Será por aquello del mal gusto de preguntarle a una señora cuántos años tiene, incluso cuando ya no está.

Ampliar

El caso es que algunos medios llegaron a promocionar tanto sus páginas de esquelas que, en Madrid o en Sevilla, se decía que «no te morías hasta que tu esquela no salía en ABC». El almeriense ha sido muy de publicar esquelas. Por la muerte reciente de un familiar o por el aniversario de su óbito. Aunque estuvieras «enmallao», pagabas una pequeña por aquello del qué dirán. Aquí se han llegado a publicar esquelas por el vigésimo aniversario de un señor, aunque las más comunes siempre fueron las del primer y segundo aniversario.

La Guerra Civil y la División Azul también tenían cabida en las esquelas publicadas en la década de los cuarenta. «Caídos por Dios, España y la Falange en el frente de Rusia, defendiendo la Civilización Cristiana» decía una; otra de un vecino de Tabernas no dudaba en reconocer sus méritos como «excombatiente de la División Azul».

Era muy común poner bajo el nombre la profesión o el trabajo: «del comercio de esta plaza» o «industrial». Y, claro, comprobando ejemplares antiguos aparecen profesiones desaparecidas o pertenencia a entidades e instituciones muy llamativas: «tasador de ropas del Monte de Piedad»; «miembro de la Asociación Escapulario del Carmen»; «Médico de la beneficencia municipal»; «mosaísta», «secretario de administración local», «administrador de sanidad», «maestro de obras», «ayudante de minas», «caballero del Pilar y de San Ignacio», «jubilado de la justicia municipal», «industrial panadero», «industrial taxista», «cura de Viator», «camarera de la Virgen del Martirio», «terciaria franciscana y trinitaria», «practicante» (oficio que ha perdido el nombre por culpa de unas siglas), «funcionario de la organización sindical», «inspector del cuerpo de ingenieros de montes», «comandante de artillería retirado», «empleado de Sevillana de Electricidad», «comisario de primera clase», «jubilado del Círculo Mercantil» o «exagente de seguros de la Unión y el Fénix Español».

Cuando murió el maestro José Padilla (sí, el del auditorio municipal) una de sus esquelas lo definía como «autor de la música del himno-plegaria de la Coronación de Nuestra Excelsa Patrona».

Entre los años 1960 y 1980 la prensa local publicaba una media de tres esquelas al día. Fueron los años de su «boom» periodístico. En las esquelas también existe la vanidad. El purito social. El rango. Porque el estrato social del finado, o de sus descendientes, tiene mucho que ver con el tamaño impreso en el periódico. Y con la página. Se han llegado a publicar esquelas de media y hasta de una plana completa, además en página impar que cuesta más caro. Cuando falleció el obispo Alfonso Ródenas García (+1965), la Caja de Ahorros, pagó media página de esquela con sus datos informando que era (nada menos) que presidente del consejo de administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería (hoy Unicaja).

El récord en Almería de esquelas de una persona, un mismo día, lo ostenta el periódico local editado por el Movimiento. Fue en la edición del 22 de diciembre de 1975 con la muerte de Francisco Franco, que tan de moda lo han puesto ahora. Ese día se publicaron nada menos que 21 esquelas pagadas por los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Berja, Macael, Huércal-Overa, Níjar, Cuevas del Almanzora, Antas, Olula del Río, Tabernas, Adra, Vera, Abrucena, Alboloduy, Albox, Gérgal, Sorbas, Dalías, Alhama, Tíjola, Mojácar y Cantoria.

También se han dado casos de descendientes graciosos o con ganas de homenajear al muerto, publicando esquelas con textos poco habituales o con frases propias del finado. En 2017 salió una diciendo que el protagonista de la esquela «la ha palmado», rindiendo así homenaje a la forma de hablar llana y graciosa del finado. Los parientes de un forofo del Real Madrid añadieron a su necrológica el siguiente texto: «ha fallecido después de 4.597 semanas de una vida plena, en comunión con su esposa, siempre dedicado a su familia y haber disfrutado 11 copas de Europa». El fútbol es un recurso necrológico habitual en los forofos de algún equipo de este deporte. «Acabó su viaje en este mundo frente al antiguo campo del Español», refería la esquela de una mujer.

En la esquela de una señora de Valladolid que murió en 1999 se pedía una oración por su alma porque «los hijos pasan», mientras que en la de otra mujer, se decía «fanática del Madrid, jugadora de póker y amante de los perros, especialmente los pastores alemanes». Más gastronómica es la siguiente: «Te vas sin dejarnos la receta de paella en escabeche», mientras que un grupo de amigos insertó: «Manolo, no nos esperes levantado, ya iremos llegando. Tú a tu aire».

Sin duda, había lectores de periódicos que abrían los diarios por las páginas de las esquelas, deseosos de conocer los últimos movimientos demográficos. Bien por puro cotilleo o por apresurarse en dar el pésame a los allegados en un claro ejemplo de plañidero social. En los años sesenta, cuando expiraba una mujer adulta y soltera se hacía especial incidencia en su tratamiento de «señorita», aunque tuviese 60 años.

Otra cuestión es la relación de parientes. Por circunstancias diversas y en algunas ocasiones no se incluyen a algunos hijos, a familiares políticos o a personas que no mantuvieron buena relación con el finado. Los más diplomáticos, o en casos de emigrantes o enfermedad, se incluía entre paréntesis la palabra «ausente». Pero, siempre, el que falta, el que ya no está, el ausente es el protagonista de la esquela.