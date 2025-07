Ibn Battuta en Granada

Leo en un diario de difusión nacional que el 13 de junio se cumplieron 700 años del comienzo del viaje de Ibn Battuta desde Tánger ... en 1325 hacia La Meca, y que concluyó tras diferentes etapas en 1354 por el África occidental, en Mali. De todo ello sabemos por la Riḥla (relato de viajes) que quedó escrita. La edición y traducción 'Ibn Battuta. A través del Islam', de Serafín Fanjul y Federico Arbós, vio la luz en 1981, en la Editora Nacional, y yo recibí el regalo de un ejemplar dos años más tarde de manos de un amigo y colega ya fallecido. He de confesar que su lectura fue todo un descubrimiento. El nombre del viajero era para mí sólo un recuerdo de adolescencia, lo que me contaba un tangerino compañero mío de bachillerato sobre la visita a un morabito en la Casbah de Tánger que contenía los restos del viajero y que el guía en su explicación insistía en que todo era madera de cedro.

Por la magnífica edición y traducción leemos que fue en Granada donde tuvo lugar la redacción de tan magnífico relato. Ibn Battuta llegó a Gibraltar en 1349 desde Tánger y fue a Ronda, a Marbella, a Fuengirola y a Málaga, y de ahí a Granada. La importancia de esta estancia en la capital nazarí es que aquí fue donde se redactó la obra, pues Ibn Battuta la dictó al granadino Ibn Ỷuzazi, a lo que éste dedicó tres meses. Como advierten los editores y traductores: «El conjunto artístico de la obra viene dado tanto por el testimonio, la base documental y los párrafos que de memoria I. B. repitiese o recitara, como por la forma externa, la ordenación del material y los alardes estilísticos o embellecedores que Ibn Ỷuzazi introdujese».

El viaje por Al-Andalus tiene como colofón la visita a Vélez, a Málaga, y a Coín, y de regreso a Ronda y a Gibraltar, para volver a Tánger. Ibn Ỷuzazi, el magnífico escritor granadino, se explaya diciendo que: «Si no temiera que me tildasen de parcial –por ser mi ciudad, me extendería largamente describiendo Granada, puesto que la ocasión es propicia». En esta parte se menciona al sultán de Granada, Abū l-Ḥaỷỷāỷ Yūsuf, y a diversos jerifes, alfaquíes, maestros, secretarios, poetas, a un jeque sufí, a un grupo de faquires persas y a dos peregrinos de la India. Igualmente relata sus visitas a las ruinas de Elvira y a la 'zagüia' de un alfaquí en el arrabal de Nayd, cerca de la Sabika. Este recuerdo, al menos, se inscribe en los itinerarios literarios en nuestra ciudad.