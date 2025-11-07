Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En 2009, alumnas y alumnos del antiguo taller de teatro del IES Castillo de la Yedra. J. L. G.

El teatro, escuela de valores

Ha sido para mí un motivo de alegría -más que de costumbre- por volver a ver lleno el Teatro de la Merced en la primera cita programada, protagonizada por la compañía catalana La Pera Llimonera.

José Luis González

Cazorla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

Esta semana ha comenzado el ciclo de 'Teatrino' del Festival Internacional de Cazorla (FIT). Sección dedicada exclusivamente al público más pequeño de este evento que ... cumple ya 29 años. Y que en esta ocasión ha sido para mí un motivo de alegría -más que de costumbre- por volver a ver lleno el Teatro de la Merced en la primera cita programada, protagonizada por la compañía catalana La Pera Llimonera y su propuesta 'Un traje para el nuevo emperador'. Tras el fracaso de público de la pasada edición, que dejó una amarga sensación a la organización del festival y a quienes valoramos esta apuesta por el teatro infantil como esencial. No solo para el futuro del teatro en Cazorla, sino para la formación integral de esos niños y niñas que algún día ordenarán el desarrollo de este mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  3. 3 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  6. 6 El rey de la carne madurada de Granada
  7. 7 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  8. 8 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  9. 9 La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria
  10. 10 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El teatro, escuela de valores

El teatro, escuela de valores