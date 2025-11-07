El teatro, escuela de valores

Esta semana ha comenzado el ciclo de 'Teatrino' del Festival Internacional de Cazorla (FIT). Sección dedicada exclusivamente al público más pequeño de este evento que ... cumple ya 29 años. Y que en esta ocasión ha sido para mí un motivo de alegría -más que de costumbre- por volver a ver lleno el Teatro de la Merced en la primera cita programada, protagonizada por la compañía catalana La Pera Llimonera y su propuesta 'Un traje para el nuevo emperador'. Tras el fracaso de público de la pasada edición, que dejó una amarga sensación a la organización del festival y a quienes valoramos esta apuesta por el teatro infantil como esencial. No solo para el futuro del teatro en Cazorla, sino para la formación integral de esos niños y niñas que algún día ordenarán el desarrollo de este mundo.

Es muy satisfactorio comprobar cómo padres, madres y colegios se siguen implicando en esta iniciativa tan importante para el desarrollo integral de sus vástagos y alumnos. Sobre todo hoy día, momento crítico de nuestra historia en el que es muy difícil competir con esa droga dura que son para los y las jóvenes las redes sociales y los juegos electrónicos; sorbidos desde las brillantes pantallas para alejarlos del mundo que les rodea hasta convertirlos en meros instrumentos de consumo o en amebas intelectuales al servicios de fuerzas antidemocráticas.

De hecho, pude comprobar el pasado martes en primera persona cómo no pocos progenitores recogían a sus hijos del campo de fútbol –donde practican este deporte a través de la exitosa escuela municipal cazorleña- para llevarlos al teatro, donde esperaba el primer espectáculo de 'Teatrino'. Completando una tarde-noche de deporte y cultura que a buen seguro no caerá en saco roto, que contribuirá a que estos niños y niñas compongan una sociedad sana: compuesta por personas comprometidas con su entorno, solidarias, bien desarrolladas física e intelectualmente, y, sobre todo, alegres.

Pero todo esto que digo, que me parece tan bueno y tan provechoso, sería perfecto si la equivalencia entre deporte y cultura fuera verdaderamente plena. Porque seguro que ya habrán caído en la cuenta –ustedes son muy perspicaces- de que, en Cazorla, el fútbol en la escuela municipal lo disfrutan los chicos y las chicas de forma activa sobre el césped, por un módico precio al alcance de casi todas las economías familiares. No solo ven jugar a otros desde la grada, sino que aprenden en la práctica de la mano de monitores que les enseñan a tocar el balón y a moverse por el campo de forma correcta y ordenada; y a mostrar el respeto debido a compañeros y adversarios. Logrando que cada entrenamiento sea un escalón más en su ascenso a una vida adulta provechosa en muchos sentidos.

En cuanto a la cultura en general y el teatro en particular, no gozan de tanta suerte. Tienen la oportunidad de disfrutar de las artes escénicas de forma pasiva, desde el patio de butacas, gracias al FIT, que como ya he dicho no es poca cosa. Pero hace años que se les privó de la posibilidad de subir a las tablas del escenario para ser ellos y ellas los verdaderos protagonistas: los actores y actrices; los técnicos y los escenógrafos; los figurinistas y, por qué no, los directores y dramaturgos. Muchos y muchas tuvimos la suerte en otros tiempos no tan lejanos de dedicar parte de nuestro tiempo a las artes escénicas, a elaborar desde la raíz y durante varios meses montajes teatrales de todo tipo que luego exhibíamos en el auditorio del Instituto de Bachillerato o en el Teatro de la Merced. Lo hicimos desde distintas lanzaderas que hoy no existen: la escuela municipal de teatro, los sucesivos talleres de teatro del propio Instituto e incluso una asignatura optativa que se llamaba así, a secas: Teatro. Luego, muchas de las personas que, fascinadas, descubrimos aquel universo cultural que se abrió ante nosotras, pudimos emprender iniciativas amateurs para ejecutar proyectos teatrales con los que viajar por toda la provincia, e incluso fuera de ella. Y, más tarde, algunas incluso consiguieron abrirse camino como profesionales de la Cultura en sus distintos ámbitos, no solo el de las artes escénicas.

Hoy, soñar con que algo así pueda volver a suceder parece una entelequia en este municipio que un día fue la 'Ciudad del Teatro'. Pero en nuestras manos está reavivar aquel fuego. Y ese Teatro de la Merced lleno para Teatrino es mi esperanza de que aún quedan rescoldos.