Mar de sol y olivos, desierto artístico

El pasado fin de semana tuvimos la ocasión en Cazorla de disfrutar de uno de esos pocos momentos en los que el arte llena nuestras ... almas y nuestro ánimo hasta hacerlos rebosar. De esas escasísimas ocasiones en que una expresión cultural contemporánea es capaz de unir a 300 personas de diversas sensibilidades en un éxtasis emocional muy difícil de describir. La oportunidad nos la regaló el Festival Internacional de Teatro y vino de las manos de una compañía vasca –donostiarra para más datos- llamada Zirkuss. Formación de danza y circo contemporáneos que ha sido capaz de alcanzar la excelencia sobre el escenario con su trabajo 'Sustrai' –raíces, en euskera-.

Diez jóvenes intérpretes, chicos y chicas profesionales de la cultura contemporánea dirigidos por un director profesional, coreografiados por dos coreógrafos profesionales, musicalizados por músicos profesionales y vestidos por figurinistas profesionales. Todos ellos y ellas dedicados en cuerpo y alma a este proyecto durante un año y medio de conceptualización, preparación y ensayos antes del estreno; sin obligadas interrupciones por otros trabajos con los que financiar sus vidas y las de sus familias. Y que, ahora, recogen los frutos de tan maravillosa tarea, ejecutada con absoluta libertad creativa.

Todo ideal, ¿verdad? Pues sí, absolutamente 'ideal' por estos lares donde vivimos, pero en la segunda acepción que la RAE otorga a este término: «Que no existe sino en el pensamiento». Aquí en Andalucía, en Jaén, en Cazorla, todo lo que describo en el párrafo anterior es sencilla y llanamente así de ideal. Gracias a eventos como este que ahora disfrutamos en mi ciudad tenemos la posibilidad de verlo en directo como espectadores, pero es del todo utópico que lo experimentemos como intérpretes o ejecutantes, como profesionales de este sector. No se da una sola de las premisas necesarias para ello, que sí son viables en muchos lugares, por ejemplo, del norte peninsular.

Pensarán ustedes, «es que allí hay mucho dinero». No es cierto, o al menos no tan cierto como puedan hacerles creer. Para demostrarlo me he preocupado en buscar algunos datos, todos ellos sacados directamente de notas de prensa institucionales de las dos comunidades que estoy tomando como ejemplo: la andaluza y la vasca. En la nuestra, el propio nombre de la consejería del ramo ya es ejemplo de la importancia que se da a la cultura, cuando se la equipara al deporte: Consejería de Cultura y Deporte. Ahí, en un larguísimo texto explicativo –está a su disposición en su web oficial- solo tienen a bien dedicar línea y media a la porción presupuestaria dedicada en este 2025 a los sectores creativos: «En su intervención, Del Pozo –apellido de la actualcConsejera- también resaltó las ayudas a los sectores creativos, por casi 4,1 millones, que se suman a los 6,8 millones destinados a la contratación artística». Punto.

Por el contrario, en Euskadi, la consejería lleva el nombre de 'Cultura y Política Lingüística', como podría llamarse de 'Educación y Cultura' o, simplemente, de 'Cultura', a secas. Dedicando a la porción de su presupuesto atribuida a la creación artística no un párrafo, ni dos, sino toda una nota de prensa independiente, con datos concretos y estadísticas que reflejan la comparativa respecto al año anterior. Y, una vez comprobado que el presupuesto global es equivalente para ambas consejerías –más de 350 millones de euros, a pesar de la abismal diferencia territorial y poblacional entre Andalucía y Euskadi-, allí reflejan lo siguiente: «A través de las convocatorias (17,4 millones) y subvenciones nominativas (10,6 millones) se pretende llegar a más de 730 agentes del sector de la literatura, las artes escénicas, la música, las artes plásticas y visuales, sector audiovisual, organizadores de festivales, funciones teatrales o proyectos de innovación». Esto, sin entrar en más detalles.

De todo ello no es difícil colegir los porqués del desierto cultural contemporáneo que asola esta región, la nuestra, que tanto presume de sus creadores del pasado. Donde la profesión artística en la actualidad, que debería dejar la huella de nuestro tiempo en la historia, es casi heroica. A penas hay rastro de escultura monumental contemporánea en nuestras ciudades y municipios, y mucho menos de artistas plásticos locales; son escasos los museos y salas expositivas dignas de ese nombre que alberguen obras de autores contemporáneos vivos y de aquí; y las escuelas municipales de teatro y otras artes escénicas brillan por su ausencia. Desde hace años, también en Cazorla, la presunta 'Ciudad del teatro' de la que tanto presumo con mi firma en este periódico.