Zirkuss Productions con 'Sustrai'. J. L. GONZÁLEZ
Huesos de Aceituna

Mar de sol y olivos, desierto artístico

Donde la profesión artística en la actualidad, que debería dejar la huella de nuestro tiempo en la historia, es casi heroica.

José Luis González

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:34

Comenta

El pasado fin de semana tuvimos la ocasión en Cazorla de disfrutar de uno de esos pocos momentos en los que el arte llena nuestras ... almas y nuestro ánimo hasta hacerlos rebosar. De esas escasísimas ocasiones en que una expresión cultural contemporánea es capaz de unir a 300 personas de diversas sensibilidades en un éxtasis emocional muy difícil de describir. La oportunidad nos la regaló el Festival Internacional de Teatro y vino de las manos de una compañía vasca –donostiarra para más datos- llamada Zirkuss. Formación de danza y circo contemporáneos que ha sido capaz de alcanzar la excelencia sobre el escenario con su trabajo 'Sustrai' –raíces, en euskera-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

