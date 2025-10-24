Latidos del Ateneo de Granada: El Sureste Ibérico I

En febrero de 2023, en reunión fundacional mantenida en Baza, un grupo de ateneístas, junto a otras personas, dimos comienzo a la tarea ASI-Acciones ... en el Sureste Ibérico- con el propósito de explorar un territorio extenso sin límites precisos que, teniendo su centro común en las cordilleras béticas, se extiende por cinco provincias- Granada, Jaén, Albacete, Murcia y Almería – y tres comunidades autónomas. Un territorio con numerosas sierras, altas cimas y altiplanos, que son como un balcón desde el que la península se asoma al mediterráneo en su doble horizonte, al sur y a levante.

El proyecto nace de plantearse algunos interrogantes: ¿Por qué a pesar de la suavidad con que esas sierras, por su disposición en abanico, pueden ser atravesadas, como tantas culturas sucesivas han demostrado, este territorio no es surcado por ningún ferrocarril moderno que conecte sus ciudades y dé continuidad a un litoral mediterráneo en el que vive más de la mitad de España?; ¿ por qué se habla tanto de vacío poblacional, con sus connotaciones de desesperanza, de dependencia y marginalidad si, ampliando un poco el campo de visión hacia las afueras de ese corazón montañoso, efectivamente poco poblado, en un círculo de unos 250 Km de diámetro contamos con 4.5 millones de habitantes, dos veces el País Vasco o cuatro Extremaduras?; ¿por qué se habla tanto de ruralidad y economía débil si es un territorio que presta unos servicios ecosistémicos –salud, agua, alimentos diversidad biológica, riqueza natural e histórica– excepcionales?

El proyecto ASI ha ido reflexionando sobre estas cuestiones en seminarios sucesivos que hemos celebrado en Baza, Lorca, Baeza, Loja, Guadix, Alcaraz/Granada, Vera y Granada, de algunos de los cuales daremos noticia en este Diario en próximas crónicas. Con el compromiso de ejercitar un pensar crítico y orientado a la acción, se ha sometido a verificación una hipótesis básica: estas comarcas del sureste ibérico podrían salir de su condición de periferias dependientes en sus respectivas provincias y regiones autonómicas, así como ser preservadas de su ruina cultural por la economía basada en un turismo extractivista, lo que comienza por reconocerles su justo valor, el de ser un enorme parque central con su contorno muy poblado por asentamientos urbanos importantes, entre los que se habrían de establecer lazos de complementariedad, relaciones más equitativas, de beneficio mutuo. Y como la esperanza de una sociedad radica en la escuela, hemos orientado los últimos seminarios a impulsar una educación enraizada fuertemente en el territorio. Continuarem os informando de ASI.