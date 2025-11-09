No son invisibles, están en la cola del comedor de San Roque, arrecíos en la Plaza de la Libertad, en el Parque de la Concordia ... y en otros tantos espacios, más allá de los albergues que dan cobijo. La ayuda a los temporeros tensa los dispositivos y remarca la importante labor callada de colectivos como Cáritas o Cruz Roja o de los voluntarios anónimos que afrontan una realidad, situación que al tiempo suscita críticas políticas. Quizá este año se evidencia más e incluso con más antelación de la campaña de recogida de la aceituna. Considero que no es una cuestión menor, demanda más atención, compromiso y consenso, siempre consenso, y donde mejor que concitarlo que en una nueva reunión del Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes.

Por cierto, recojo aquí también la preocupación de organizaciones y agricultores por la dificultad para encontrar mano de obra para acudir a los tajos, y eso en una campaña de cosecha media, Puede parecer un contrasentido respecto a lo apuntado antes.

Aprompsi

Tesela social mayúscula. Aprompsi celebra sesenta años con el mismo espíritu reivindicativo de sus inicios. Los logros son evidentes, pero queda camino por andar, muros que derribar y objetivos a conseguir hacia la plena inclusión. La presidenta de la asociación, Ana Quílez, así les apretó a los representantes públicos presentes: «gracias por lo hecho, pero se necesita más», algo así vino a decirles ante el aplauso de quienes llenaron el auditorio en una tarde de felicidad, de carga emotiva y de orgullo para quienes desde una asociación, como en este caso Aprompsi, nos ayudan a que todos seamos mejores. Así, la gala, perfectamente conducida por Cristóbal y Mercedes, sirvió para dar visibilidad y subrayar que es de justicia hilvanar todas esas voluntades hacia un bien común, una mejor sociedad. Motivos para creer.

Luis Berges, cabal

La Económica de Jaén tributó merecido homenaje a Luis Berges Roldán. El arquitecto habla muy claro sobre los desmanes patrimoniales cometidos, alerta sobre venideros y busca comprometernos a nosotros. Enorgullece contar con los Baños Árabes más grandes mejor conservados, pero no sería así sin el empeño de este hombre. Aquel Premio Europa Nostra sirvió para poner más el foco sobre un Berges polifacético o poliédrico que casa la arquitectura con el dibujo, que tan bien se le dio desde pequeño. Desde el poso que dan cien años este «hombre cabal», como lo definió José Ángel Marín, cuenta verdades incómodas, pero verdades. Motivos para creer.

La calidad por bandera. No se discute tras apenas una década que esa es la premisa. El aceite de oliva virgen extra es estandarte de Jaén y nos sirve para sacar pecho por un producto excelso, y además saludable. La Fiesta del Primer Aceite es un buen invento, un punto de encuentro para que el sector exhiba fortaleza y aventure retos y oportunidades.

El nuevo picual de Jaén

Al hilo de estos desafíos esta semana se presentó el proyecto internacional para analizar variedades de olivo frente a incidencias climáticas y otros parámetros para dar con el 'nuevo picual de Jaén'. La Universidad, la Diputación Provincial y la Caja Rural de Jaén se han dado la mano para impulsar esta iniciativa que se visibiliza en una finca próxima a Fuerte del Rey, donde sus máximos responsables se fotografiaron juntos como muestra de la apuesta. El estudio persigue desarrollar variedades de olivo más rentables, versátiles y adaptables a los desafíos económicos y climáticos.

Y hoy hay derbi provincial en La Victoria. Real Jaén y Linares se vuelven a enfrentar cinco años después en un partido que debe ser una fiesta del deporte, un motivo más para creer que hemos avanzado, y no una regresión hacia confrontar aficiones. Los derbis retroalimentan y son positivos para ambos, sólo hay que observar el interés desatado y la venta de entradas. Mensajes de apoyo, sentimiento blanco o azulillo, pero fútbol, y nada más y nada menos que fútbol; «lo más importante entre las cosas menos importantes», como lo definió Jorge Valdano. Disfrutemos y ojalá este derbi se reedite en categorías superiores.