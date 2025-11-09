Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cristóbal y Mercedes, conductores de la gala por el 60º aniversario de Aprompsi. Ideal
Diario de teselas

Motivos para creer

Aprompsi celebra 60 años de reivindicación por la plena inclusión, Luis Berges recibe un reconocimiento más como arquitecto referente y el AOVE de Jaén nos sirve para sacar pecho de un producto excelso y saludable.

José Luis Adán

Jaén

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:14

No son invisibles, están en la cola del comedor de San Roque, arrecíos en la Plaza de la Libertad, en el Parque de la Concordia ... y en otros tantos espacios, más allá de los albergues que dan cobijo. La ayuda a los temporeros tensa los dispositivos y remarca la importante labor callada de colectivos como Cáritas o Cruz Roja o de los voluntarios anónimos que afrontan una realidad, situación que al tiempo suscita críticas políticas. Quizá este año se evidencia más e incluso con más antelación de la campaña de recogida de la aceituna. Considero que no es una cuestión menor, demanda más atención, compromiso y consenso, siempre consenso, y donde mejor que concitarlo que en una nueva reunión del Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes.

