'Oculto carmen'

Compositor, investigador, defensor y promotor de la música española de nuestro tiempo, es también espectador inmutable ante la 'bonanza' y la 'tempestad'. Le importa poco ... que el viento sople a favor o en contra. Si no hay nada que debatir, su actitud es como la del que oye llover. Su presencia en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en el período áureo de los cursos magistrales como compositor, historiador y crítico musical abrió vías de debate y encuentros con su proverbial aplomo. Me refiero a Tomás Marco. En sus creaciones destacan además sugerentes títulos a modo de singular valor añadido. Es su mundo, su ciudadela, perennemente apartado de asedios de cualquier índole. Y se agradece entre tanta crispación que suscita obsesivos campos de disputa y porfía, especialmente en la creación musical. ¿Algo nuevo en la historia de la música?

La lectura de su libro 'Pensamiento musical y siglo XX' me provocó un deseo de reflexión con la idea de compartirla públicamente. Sin embargo fueron pasando los días desoyendo el sabio consejo de no dejar para mañana lo que se deba hacer hoy. De cualquier forma, hay asuntos que no pierden actualidad, como las sensaciones que embargan a compositores, músicos y público, y por tanto es oportuno reflexionar sobre los mismos y plantear algunos interrogantes.

Dice Marco que «el arte no siempre es progresivo, aunque casi siempre pretenda serlo, pero sí es ciertamente progrediente; se mueve, en cualquier caso, aunque el movimiento unas veces sea hacia delante y otras en círculo siendo imposible la marcha absoluta (no la relativa) hacia atrás». Y subraya la evolución generacional «que lleva aparejado el paulatino olvido, o como mínimo desuso, de lo anterior». Asunto constantemente en discusión con argumentos dispares.

Cuando un joven Stockhausen estrenó 'Gruppen' en marzo de 1958, obra escrita para tres orquestas con 'tempi' distintos, aunque en algunos momentos se unifiquen, dirigida por Stockhausen, Boulez y Maderna, me causó turbación, si bien sosegada. Fue estrenada en España en octubre de 2008, y dirigida por Nacho de Paz, Arturo Tamayo y José Ramón Encinar en el Auditorio Nacional de España. Ante este atrevido hito de Stockhausen me pregunté: «¿Adónde pretendes ir tú?». Él perseguía la 'gran transformación': «ninguna repetición, ninguna variación, ningún desarrollo, ningún contraste». Después, su 'Cuarteto para cuerdas y helicópteros', estrenado en Ámsterdam en junio de 1995, me produjo confusa perplejidad por seguir empeñado en obviar las vías paralelas de nuestras vidas artísticas, con su particular destino y compromiso de fecunda y anhelada innovación.

En el afán de conquista de nuevos mundos de la música y sus innumerables fronteras me pregunto: ¿Existe un perpetuo 'plus ultra' en la creación musical o por el contrario algún compositor anunciará el definitivo 'non plus ultra' en el universo de la creación musical, donde se pugna por ser estrellas a sabiendas de que están condenadas a palidecer como el ser humano, quedando sus hazañas, creación musical incluida, en la nebulosa de lo efímero, atrapadas en un Espacio sordo y ciego? Stockhausen quiso construir un búnker para salvar su obra de una catástrofe nuclear. Cosa de genios.

Somos seres entre fronteras del sentimiento, de la sensibilidad, del conocimiento y del oído interior con afanes de conquistas. El siglo XIX fue un volcán al que más tarde se unieron seísmos de diversa intensidad desencadenados por fuerzas tectónicas de una nueva vida para el mundo de los sonidos, reclamando libertad para el compositor y el auditorio, y roturas de vínculos con el pasado, huyendo de dictaduras de diversos grados para acceder a otras vías, ¿de sutiles despotismos?, adecuadas a su tiempo, iniciándose el «desconcertante dédalo de corrientes y escuelas», como dijera hace 80 años P. Henry Láng.

Cabe interrogarse si en esta babel musical y en este maremagno de sonidos y ritmos hemos de construir laberintos y fabricarnos alas de cera para conseguir entrar en el mito. Uno de los desafiantes problemas de la creación musical de hoy es la paradoja, manifestada por el citado profesor Láng, de abogar por la «emoción de evitar las emociones». Pero esto pertenece a los laberintos de la Estética, no fáciles de liberarse de ellos. Por cierto, ¿hay algo más reaccionario que el corazón? Pregunto.

Tomás Marco, en el comentario de su obra 'Oculto carmen', se refiere al «carmen oculto y hermosamente complejo que es la creación musical». Las esencias del carmen de Granada es el recato, ajeno a exhibicionismos; y lo oculto de la esplendidez del poeta Soto de Rojas o del compositor Falla que huyó de grandes ciudades en busca de un modesto carmen alquilado, acompañado de la soledad sanjuanista del 'Cántico espiritual'. Un Falla que estaba y no estaba, o que no estaba y estaba. La gran composición musical es un 'oculto carmen' «cerrado para muchos». Sin poses, ni sueños de quiméricas posteridades. Todo cercanía, humildad…sin 'egos' profanadores. La música jamás ha de ser pretexto en sus diversas facetas, creación e interpretación, ocultando oscuras aspiraciones, interponiéndose entre ella y el público. El universal 'poeta' de la mística san Juan de la Cruz nos evoca aquello de supremas interioridades: «Entréme donde no supe, / y quedéme no sabiendo / toda ciencia trascendiendo».

Creo que Granada es igualmente un misterioso 'oculto carmen' con estancias imantadas por un 'locus amoenus' de indescriptible impresionabilidad y belleza, como el de Soto de Rojas que brillaba por la «superposición de goces de sentidos y espiritualidad», sólo posibles en quebrados paisajes del alma, como en los cármenes albaicineros, para la música que desee ofrecer el goce de un paraíso íntimo, entreabierto a una brisa imperceptible, acompañada de ecos apenas audibles, de heroica sutileza.

Hoy escucho con otros oídos 'Oculto carmen', que resuena en Granada desde aquel octubre de 1995 y recuerda cármenes ocultos del multiverso musical que albergan músicas incomprensibles para muchos y comprensibles para pocos.