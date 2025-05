Granada en grande

En Granada sobran 'islas' y frustraciones, y faltan desarrollos de proyectos acordes con los anhelos frecuentemente asordinados. Y es sin duda una de las razones ... que impiden que progrese de manera adecuada. El legado a la posteridad es obligación, y esto implica emular a quienes se desvivieron, y se desviven, donando su valioso patrimonio adquirido con esfuerzo y renuncia.

Es ingente el patrimonio destruido o saqueado debido a la barbarie. Sonroja recordar milenios de 'hazañas': destruir para construir sobre las ruinas que tanto nos atraen, ¿tal vez porque serán nuestras compañeras al final de nuestros días? Las poblaciones de considerable imaginación y creatividad han pasado a la historia por su capacidad de generar riqueza social, investigadora y artística: triángulo de todo progreso humanista.

¿Qué ha ocurrido con la Granada de nuestros días? Está a la vista y abundan los escritos y los análisis desapasionados y constructivos. Sin embargo me referiré a algunos episodios decepcionantes tras la aurora de la Autonomía.

Granada, insinuada y/o apoyada como Capital Cultural de Andalucía en momentos de fervor autonómico, a modo de sutil compensación, acabó sufriendo una decepción por deslealtad no exenta de traición, convirtiendo negaciones en afirmaciones, y viceversa. No es fácil olvidar aquel referéndum de 2007 para la reforma del Estatuto, que con sólo el 36,28 % de participantes se decidieron asuntos de vital importancia, al amparo de la «amplísima mayoría» del 87,45 %.

Con la reclamación de crear una orquesta en Granada se abrió la posibilidad de que fuese la Orquesta de la Comunidad. Ante la pregunta formulada acerca de este asunto en un encuentro en la Sala Rosa Sabater del Auditorio Manuel de Falla organizado por el viceconsejero de Cultura, en el ecuador de los ochenta, un titubeo fue la respuesta. Los designios eran otros, discretamente conocidos. Años después se creó la Orquesta Joven de Andalucía, el Joven Coro de Andalucía, el Instituto Andaluz del Flamenco, el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas, el Centro Andaluz de Teatro, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo… con sede en Sevilla. Que en Granada también existen centros, claro; y en otras ciudades de la comunidad. Pero se trataba de una idea descentralizadora que incluyese una muestra de especial deferencia con Granada, cabeza de la llamada Andalucía Oriental, ya en el álbum de los recuerdos.

La creación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada honró a su Facultad de Derecho. Visto lo sucedido parece más un símbolo de prestigio que una sustantividad con organigrama de potentes contenidos. El edificio del ex Banco de España habla por sí solo. Las ciudades de la justicia aumentan en la comunidad.

El Gran Espacio Escénico es otra de las frustraciones. Se consiguió lo difícil: poner de acuerdo a las administraciones. El entonces subdirector general de Música del INAEM, Tomás Marco, manifestó que el Ministerio no tendría inconveniente en apoyar la idea. La realidad es esta: el proyecto 'Granatum' de Kengo Kuma, ganador del concurso, espera como el arpa dormida de Bécquer. Por cierto, en Granada no existe 'caja escénica' para determinadas representaciones teatrales. El Centro Andaluz de Danza, prometido a Granada con posible sede en el Gran Teatro, y una relación de centros, algunos citados anteriormente, han encontrado cobijo en la Isla de la Cartuja donde se ha ubicado la Delegación de la SGAE, tras emigrar la de Granada a Málaga.

Los Premios Andalucía de Cultura se convocaron en 1989, y la primera entrega fue en el Patio de los Arrayanes, con presencia del presidente de la Junta, Rodríguez de la Borbolla; los siguientes, en 1990 y 1991, se entregaron en el Palacio de Carlos V. Seguidamente pasaron al Palacio de Congresos y… 'volaverunt'. Hoy los prestigiosos reconocimientos de la comunidad se materializan en el Maestranza o en La Cartuja de Sevilla.

El Parque de las Ciencias ha sufrido en estos días un amago de seísmo, generando inquietud al percibirse que dejaría de ser el Parque de las Ciencias de la comunidad, de referencia internacional, con los recursos que fueren necesarios.

En otro orden de cosas, a punto de celebrarse la primera votación concerniente a la Capitalidad Cultural 2031, es oportuno tener en cuenta que el Cerro de san Miguel aguarda la rehabilitación que esta zona merece. Y las murallas suplican ser liberadas de pintadas, de construcciones inadecuadas, restauradas e iluminadas.

Granada no dispone de una 'isla del tesoro' ni los deseables apoyos a causa de la falta de 'energía', y es sabido que las inversiones llaman a los inversores. Agobian demasiadas crisis que se unen al excesivo tiempo en ejecutar obras, como la Presa de Rules o el AVE: 30 años suspirando por él. Y esto genera demasiada desconfianza y desengaño. ¿Que Granada ha progresado? Desde luego. ¿Pero en la proporción prometida y pretendida, aunque la Naturaleza le haya regalado a perpetuidad oro blanco y oro líquido?

El tiempo, cada día con mayor velocidad, ha decidido no parar en ninguna estación. La única alternativa es subirse en marcha. Si Granada, 'La no Nombrada' (suficientemente), no puede ser una Ciudad grande por 'extensión', que sea una gran Ciudad por 'intensidad'. Hay un dicho sugerente con el que voy a concluir, y es este: «Si quieres hacer algo / que nunca has tenido, / tendrás que hacer algo / que nunca has hecho». A Granada le vendría bien. Y si es la Granada que tiene su mirada puesta en 2031, mucho más.