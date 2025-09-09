El manual del odio

El discurso de odio que está basado en el bulo, la mentira y la desinformación; no es nuevo, tenemos documentación y registros que ya los ... romanos usaban la propaganda y el terror tanto en las guerra contra enemigos externos como en los conflictos civiles con el objetivo de desmoralizar al oponente y ganar poder. Usaban la propaganda para moldear la opinión pública y justificar sus acciones bélicas, a menudo presentándose como protectores frente a los bárbaros y enemigos. También usaban la desinformación para confundir al enemigo, ya sea mediante la manipulación de información o la creación de desorientación en el campo de batalla; aunque se presentaban como defensores de la «guerra justa», un oxímoron en sí mismo, no hay guerra justa, la realidad implicaba una gran brutalidad siendo los objetivos principales el poder y la supremacía.

Siempre, por lo tanto, ha habido esa forma de discurso de odio, que tuvo su culmen en el siglo XX con la forma de llegar los nazis al poder en Alemania, institucionalizaron el bulo, la mentira y la desinformación, y éstos a su vez lo «copiaron» de las leyes racistas y segregacionistas a principios del siglo XX de Jim Crow en Estados Unidos. Todo esto seguro que les sonará, siempre ha habido esa clase de discurso de odio, lo que lo acentúa y lo acrecienta de forma exponencial en nuestros tiempos son las redes sociales. Tanto es así que ahora asistimos a como la utilización de esas técnicas son decisivas para que personajes como Trump, Putin, Milei o Bolsonaro, entre otros, detenten poder y «gobiernen» un país.

El objetivo de esta «internacional ultra» es claro, llegar al poder sea cómo sea para subvertir las instituciones, tener poder, perpetuarse en él, ganar eventualmente mucho dinero y ejercer su agenda supremacista. Para ese objetivo les estorba instituciones como la ONU, o la Unión Europea. Permítanme que les ponga un ejemplo, el partido ultraderechista en el Reino Unido Reform UK, con su líder Farage fueron los «artífices» del Brexit con mentiras y datos falsos, como él mismo reconoció después, y diciendo que la panacea de los males del Reino Unido era salir de la UE, crearon el perfecto caldo de cultivo para que ese país saliera de Europa. Hoy todos los indicadores económicos del Reino Unido cuatro años después son sustancialmente peores que cuando estaban en la UE, aún en migración. Europa sin ese país es más vulnerable y débil, y facilitó que un año después se inicie la invasión de Ucrania por Putin, en efecto somos más vulnerables y más débiles.

No falla se inicia con bulos, mentiras, medias verdades dirigidas a colectivos, grupos o personas vulnerables con nula capacidad de respuesta (migrantes, minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o diversidad sexual, entre otras), lo recogen ciertos medios de comunicación, la mayoría digitales, también las redes sociales, alguna asociación ultra como en España, Manos limpias, Hazte Oír o Vox, juntan esa desinformación, la presentan ante un juez y alguno siempre hay que abra diligencias; a partir de ahí ciertos partidos políticos los utilizan para el desgaste del otro y para polarizar a la sociedad por estrategia ideológica y electoral. Parece simple pero no lo es, se necesita de una organización, de dinero para mantenerlo y de un «punto» de odio que suscita la adhesión de mucha gente, especialmente jóvenes que tapan y canalizan su desencanto con consignas ultras, nazis, racistas y supremacistas y ya sabemos en lo que puede derivar, en violencia, agresiones y conflictos.

Ya sabemos cómo actúan estos personajes cuando tocan poder, ahí está Trump, el perfecto odiador, todo lo que no sea como a él le gusta es malo (utiliza de manera infantil y con asiduidad éste adjetivo), peligroso, perseguible y eventualmente eliminado; ya sean libros que no le gusta, personas que no le adulan y dicen lo que él piensa, territorios y países que tienen una sociedad democrática y del bienestar, (odia Europa y Canadá por ejemplo), pobres o migrantes. Steve Schmidt, republicano, analista, estratega y asesor de varios presidentes norteamericanos hasta la llegada de Trump a la presidencia de USA, dijo: «Donald Trump y su gabinete de lameculos, locos, incompetentes, conspiranoicos, extremistas, pensadores mágicos, piratas, abusadores, borrachos y concursantes de reality shows televisivos no han dejado ninguna duda sobre sus propósitos. Están intentando derribar la república estadounidense y reemplazarla por un sistema de dictadura unipersonal (…) La caída de nuestra república sería la tragedia más grande de la historia. Somos testigos de esa tragedia». Todo eso unido a esa excesiva megalomanía de ser el perejil de todas las salsas, o más bien el veneno de todas las posiciones, hace que personas sufran, que las relaciones internacionales sean un disparate y que asistamos a cambios de paradigmas internacionales que perjudican a las personas y a los mercados. Tuvo su maestro en el abogado que le puso su padre, un tal Roy Cohn, mano derecha del senador McCarthy en aquella época oscura de «cazas de brujas», dónde todo era comunismo en USA y todos los que no pensaban como éste senador también eran comunistas uno de los episodios más tristes y aciagos en la historia de la democracia americana. Este «tiburón» le enseño tres cosas esencialmente a Trump y que queda en los anales del «buen odiador», «atacar, contraatacar, nunca reconocer nada que se haga hecho mal y nunca disculparse», desgraciadamente lo ha llevado a rajatabla y ha creado escuela. En nuestro país seguro que les suena de aquellos dirigentes en nuestras recientes catástrofes como la DANA o los terribles últimos incendios nunca reconocen su responsabilidad, no se disculpan y contraatacan… ¿les suena?

Tenemos nuestros odiadores, haters en las redes sociales, patrios, Santiago Abascal acaba de dejar en redes otras de sus frases contra colectivos vulnerables y débiles, con los que le gusta ensañarse, «Open Arms es un barco negrero y hay que hundirlo», ese barco que salva vidas enfocado en ayuda humanitaria lo define Abascal como un barco «negrero», todos sabemos que esos barcos en siglos pasados eran esclavistas y, sin el más mínimo atisbo de compasión sentenció que hay que hundirlo, habría que preguntarle, pues no lo dijo, si lo quería lleno o vacío de personas…, tratando, aún en contra de los últimos datos de hace apenas unos días del Ministerio del Interior que, a pesar del incremento de extranjeros en España en 3,5 millones en los últimos años, la delincuencia ha disminuido y que no hay relación entre migración y delincuencia, de convencer con cierto éxito a los pobres y excluidos que otros más pobres aún y excluidos como los inmigrantes que se juegan su vida por venir aquí, son sus enemigos y rivales, y con sus comentarios, nada improvisados ni espontáneos, toca un nervio populista galvanizado a una sociedad dividida.,

Los discursos de odio constituyen una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. El silencio y la inacción puede ser una señal de indiferencia al fanatismo y la intolerancia, las personas vulnerables no pueden convertirse en víctimas. Hacer frente al odio impide que éste degenere en algo más peligroso como la hostilidad, la discriminación y la violencia. Esa es la lucha y ahí debemos estar, todas las personas deben estar consagradas e involucradas en causas justas que protejan la dignidad de las personas dónde se sustentan los derechos humanos fundamentales, que se basan en el valor intrínseco de cada ser humano, la libertad y la igualdad. Este principio ético y jurídico es la base del orden político, la paz social y la obligación moral y jurídica de respetar la humanidad de cada individuo.

* José Ferrer es doctor Universidad Granada (PhD). Colaborador/Investigador Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ). Coordinador Observatorio Discurso de Odio IPAZ-UGR.