El manual del odio

José Ferrer

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:04

El discurso de odio que está basado en el bulo, la mentira y la desinformación; no es nuevo, tenemos documentación y registros que ya los ... romanos usaban la propaganda y el terror tanto en las guerra contra enemigos externos como en los conflictos civiles con el objetivo de desmoralizar al oponente y ganar poder. Usaban la propaganda para moldear la opinión pública y justificar sus acciones bélicas, a menudo presentándose como protectores frente a los bárbaros y enemigos. También usaban la desinformación para confundir al enemigo, ya sea mediante la manipulación de información o la creación de desorientación en el campo de batalla; aunque se presentaban como defensores de la «guerra justa», un oxímoron en sí mismo, no hay guerra justa, la realidad implicaba una gran brutalidad siendo los objetivos principales el poder y la supremacía.

ideal El manual del odio