El gran hermano electoral

Hace un año, ¡cómo pasa el tiempo!, asomaba por esta 'Alameda' de opinión un humilde artículo poniendo en valor la labor de las mujeres. Hoy ... sigue teniendo más vigencia que nunca porque, lamentablemente, siguen siendo asesinadas, continúan siendo víctimas de esa violencia machista que no cesa. Sí, de esa lacra que aflora lo peor del ser humano, por mucho que algunos con nombres y apellidos permanezcan en el negacionismo más profundo ante hechos contrastados y constatables. Un mensaje que encuentra su caldo de cultivo en sectores muy concretos de la sociedad. Quieren abrirse camino y tener su protagonismo aprovechándose de la división entre las distintas administraciones.

No es de recibo, que un año más cada una de las instituciones y administraciones que existen en la provincia convocaran actos a horas distintas. Al menos hasta siete actos para celebrar el 25-N se llevaron a cabo en la capital. Y por si fuera poco hasta dos manifestaciones de otros tantos colectivos feministas y de mujeres. Un año más, y ya son demasiados la provincia de Jaén fue una de las pocas de Andalucía en la que se escenificaba la división contradiciendo los mensajes de unidad que se lanzaban por separado para combatir un problema ante el que no podemos cerrar los ojos. Si tan convencidos están de la unidad, por qué no la practican organizando un acto único. ¿Acaso no es un tema importante?

Los gestos son más que necesarios, pero ellos siguen a lo suyo. Buscando la foto fácil y los golpes de pecho. Sobre todo, ahora que suenan redobles electorales. Es el momento de ir pegando codazos para estar bien colocado de cara a la confección de las listas. El primero en posicionarse ha sido la formación Jaén Merece Más. Ya tiene candidato al Parlamento Andaluz en la figura del portavoz municipal en el Ayuntamiento de la capital, Luis García Millán, con poca experiencia en la cosa pública y que quiere dar el salto, subir un par de peldaños de una sola tacada.

De los demás partidos, nadie ha dicho esta boca es mía. Todos guardan aparente silencio, no vaya a ser que no salgan en la foto. El PP tiene un congreso provincial pendiente y las familias empiezan a moverse entre bambalinas; quienes están en puestos orgánicos o institucionales no querrán perder esa posición. En el PSOE, tras la renovación provincial es todo un misterio. ¿Qué pasará con Ángeles Férriz?

Se abre un escenario incierto para muchos. Es pronto para determinar si serán los que están o si los que están serán expulsados de las listas. Llega una nueva versión de 'Supervivientes' ¡Comienza el espectáculo! Así que…pónganse cómodos y cojan las palomitas. El gran hermano electoral está en marcha.