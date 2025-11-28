Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

E. P.
Desde la Alameda

El gran hermano electoral

Es el momento de ir pegando codazos para estar bien colocado.

José Cortés

Jaén

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Hace un año, ¡cómo pasa el tiempo!, asomaba por esta 'Alameda' de opinión un humilde artículo poniendo en valor la labor de las mujeres. Hoy ... sigue teniendo más vigencia que nunca porque, lamentablemente, siguen siendo asesinadas, continúan siendo víctimas de esa violencia machista que no cesa. Sí, de esa lacra que aflora lo peor del ser humano, por mucho que algunos con nombres y apellidos permanezcan en el negacionismo más profundo ante hechos contrastados y constatables. Un mensaje que encuentra su caldo de cultivo en sectores muy concretos de la sociedad. Quieren abrirse camino y tener su protagonismo aprovechándose de la división entre las distintas administraciones.

