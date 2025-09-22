Urgente descarbonización de la provincia

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería aprovecha la Semana Europea de la Movilidad, para denunciar las altas emisiones de huella ... de carbono que se genera diariamente al no existir alternativas limpias de transporte por carretera. El lema de este año 'Movilidad para todas las personas' le ha servido para denunciar los graves problemas que las personas con movilidad reducida tienen en el entorno de las ciudades y los pueblos en los que habitan en la provincia. Potenciar la movilidad de las personas con discapacidad, tanto en el transporte público como privado, debe ser una clara apuesta de los ayuntamientos como otra vía más para garantizar su inclusión social a través del transporte y el del ferrocarril es una vía de transporte que le da mayor calidad de vida al colectivo.

Asimismo teniendo en cuenta que desde el punto de partida de que el cambio climático del planeta es un reto medioambiental contra el que hay que luchar, nos preocupan los altos niveles de contaminación que provocan las emisiones de C02 a diario todos los medios de transporte de personas y mercancías en la provincia de Almería, ya que en la actualidad, toda la movilidad de las personas y de las mercancías se realiza a través de transportes muy contaminantes, por eso tenemos claro que vamos a seguir trabajando en la reivindicación de trenes de cercanías con la Comarca del Bajo Andarax y la del Poniente como la mejor opción de transporte limpio para mejorar la movilidad de los ciudadanos.

Como ejemplo ponemos de manifiesto la alta concentración de emisiones que existe tanto en Almería capital como en su área metropolitana, así como en el Poniente, con grandes problemas de movilidad para las más de 300.000 personas que viven y trabajan en una Comarca donde hay que sumar los más de 220.000 camiones que tienen allí su punto de partida para las exportaciones de la producción agrícola de la provincia hacia Europa.

Desde la Mesa del Ferrocarril consideramos urgente poner en valor el transporte a través del ferrocarril, como un medio limpio, seguro, sostenible y saludable, para la movilidad de personas y mercancías. En ese sentido y mientras llega la alta velocidad a la provincia de Almería, hemos pedido tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía que sumen voluntades para que el tren de cercanías del Bajo Andarax comience a funcionar lo antes posible y que se apruebe la realización de un estudio informativo y medioambiental de la futura conexión ferroviaria con la Comarca del Poniente que venimos demandado desde hace años. Esto sería una gran noticia y sería muy bien recibido por todos los ciudadanos que viven en los municipios del Poniente con el fin de que pudieran utilizar en los próximos años un tren de cercanías que solucionaría los grandes problemas de movilidad en un territorio donde el transporte por carretera padece altos niveles de saturación.

Finalmente desde la Mesa lanzamos un claro mensaje a todas las administraciones en el sentido de que sumen esfuerzos y trabajen para garantizar la combinación y movilidad de los ciudadanos a través de transportes limpios, que permitiría la descarbonización de la provincia de Almería.