Urgente descarbonización de la provincia

«Potenciar la movilidad de las personas con discapacidad, tanto en el transporte público como privado, debe ser una clara apuesta de los ayuntamientos como otra vía más para garantizar su inclusión social a través del transporte y el del ferrocarril es una vía de transporte que le da mayor calidad de vida al colectivo»

José Carlos Tejada

Coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:13

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería aprovecha la Semana Europea de la Movilidad, para denunciar las altas emisiones de huella ... de carbono que se genera diariamente al no existir alternativas limpias de transporte por carretera. El lema de este año 'Movilidad para todas las personas' le ha servido para denunciar los graves problemas que las personas con movilidad reducida tienen en el entorno de las ciudades y los pueblos en los que habitan en la provincia. Potenciar la movilidad de las personas con discapacidad, tanto en el transporte público como privado, debe ser una clara apuesta de los ayuntamientos como otra vía más para garantizar su inclusión social a través del transporte y el del ferrocarril es una vía de transporte que le da mayor calidad de vida al colectivo.

