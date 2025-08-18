Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una librería de Granada

El librero anticuario no comercia con novedades ni se adapta a algoritmos; opera en otra frecuencia, en otro calendario. Es más arqueólogo que vendedor, más historiador que comerciante, más devoto que distribuidor

José Antonio Cordón

Escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:58

En una época en que las librerías se debaten entre la obsolescencia programada y el postureo digital, sobreviven –como islas a contracorriente– algunos santuarios del ... tiempo: templos donde el libro no es una mercancía de paso, sino un objeto de culto, una joya tipográfica, un fragmento de la historia detenida. El librero anticuario no comercia con novedades ni se adapta a algoritmos; opera en otra frecuencia, en otro calendario. Es más arqueólogo que vendedor, más historiador que comerciante, más devoto que distribuidor. En su universo, un lomo desgastado es una reliquia, una errata es una pista filológica, y una encuadernación original vale más que una edición de lujo actual. Su local no es una tienda: es una cámara de maravillas, un aleph bibliófilo donde se cruzan siglos, lenguas, tipografías, y donde cada objeto –ya sea un libro, una medalla, una talla en madera o una cerámica vidriada– cuenta una historia que ningún algoritmo podrá jamás narrar.

