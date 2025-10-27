Al decir trapicheo digital no hablo del consabido lance dactilar entre enamorados en la última fila del cine. Nada que ver con ese trajín de ... tortolitos encelados que ya no se estila, pese a lo reconfortante de los auxilios mutuos. Tampoco aludo al tráfico de alucinógenos y setas psicodélicas en vía telemática. Son otros los trapicheos que traigo a colación. Me refiero a ciertos cambalaches de la era digital.

Cada uno de nuestros gestos cotidianos deja un rastro, claro. Pero nada comentaré ahora sobre el gesto incívico del desaprensivo que al salir del parking aprovecha para vaciar fuera de su vehículo, en el suelo, un cenicero repleto de colillas. Ni pío diré del fervoroso animalista que se hace el sueco y mira para otro lado, sí, que avizora el horizonte y otea en lontananza como escudriñando el infinito, vamos, que se hace el tonto ante la deyección de su mascota en la vía pública; defecación a veces tan copiosa que emula el sombrero de un picador. No, de ninguno de estos edificantes gestos va la cosa.

Hoy comentaré algo sobre el rastro digital que como tufo de sobaquina escolta a muchos y permanece en el éter de nuestros tránsitos informáticos o con el smartphone. Ese otro rastro, el telemático, es el que pide paso y nos convoca.

No es una simple sospecha. Todos los cacharros que nos facilitan la vida registran cada una de nuestras pautas de conducta y, además, predicen nuestro comportamiento y lo condicionan. Se anticipan y, por tanto, influyen en las decisiones que tomamos, desde una sencilla compra 'on line' de calcetines, a aquella trascendental decisión electoral al acudir a las urnas.

En internet cualquier gesto cotidiano, por leve que sea, genera huellas y retrata al usuario. Registra datos –por ejemplo- del trayecto mañanero al trabajo. Más temprano ya se encargan Alexa y Facebook de anotar tu sesgo al despertar de bajonazo. Luego, Instagram lo cantará al calzarte esa falda. Después, Google Maps y la cafetería donde tomas la tostada ofrecerán más pistas. Tras ello, se chivan de tus cuitas las búsquedas de hotel para unas vacaciones que no llegan. Sí, la Thermomix también nos ficha. Y ni te cuento cómo radiografía Netflix tus gustos fílmicos. Todo un rosario de información que, de entrada, parecería inconexa y que es privativa de quien -sin conciencia- la suministra gratis, siendo reservada. Todo un reguero que ilustra y dice mucho sobre los usuarios.

Así, gobiernos y colosos tecnológicos como Microsoft, Amazon o Google, se empapan de datos íntimos que se usan para codificar patrones de conducta y averiguar cuáles son las tendencias. A estos gigantes interesa mucho saber por dónde respiramos ahora y en el futuro. Los datos siempre son rentables, y muy útiles para persuadir al personal sobre decisiones propias o ajenas. Datos que tienen un precio directo y que a estos gigantes servirán para transacciones menos confesables. Trapicheo de datos personales vendidos en subasta.