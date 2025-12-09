Hemos celebrado el 47 aniversario de la Constitución. Fue hace tres días, en una jornada oficial en la que, a las puertas y dentro del ... Congreso, vimos las caras de quienes hoy encarnan la representación institucional. Además, este aniversario coincide con los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea (entonces CEE), lo que no deja de tener su aquel, pues allí también pintan bastos.

He repasado las fotos del evento, las de la carrera de San Jerónimo y las del interior en el Salón de los Pasos Perdidos, las del izado de bandera y las de los gestos durante los parlamentos de autoridades. Y, como se suele decir, algunas caras eran un poema; una elegía en muchos casos. Los documentos gráficos evidencian el baile de máscaras que asedia a la Carta Magna. Los actos del 6 de diciembre tuvieron lugar en un momento de nuestra historia en que la crispación política se palpa; en una coyuntura marcada por el grave deterioro de las instituciones, con un 65% de ciudadanos reclamando ir a las urnas. Sí, a la arquitectura institucional se le ven las costuras y la pérdida de credibilidad en el sistema alcanza cotas de sonrojo en cualquier país de nuestro entorno. Y en ello mucho tienen que ver los alardes despóticos del Ejecutivo que hacen peligrar la separación de poderes.

Hubo clamorosas ausencias: la de los de siempre y socios del gobierno (ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, que –curiosamente- a cobrar sí acuden puntuales), y faltaron también 2/3 de presidentes autonómicos; tampoco asistió Vox, teatralizando así sus pataletas. Sí, son malos tiempos para la lírica constitucional y para el orden que de ella deriva. Son tiempos de desprecio hacia la Constitución que ha propiciado el período más largo de estabilidad y avances sociales en España.

Pero de la liturgia del pasado día 6, me quedo con las caras y con algunas frases dichas. Llamó mi atención que las odas a la Constitución –obligadas por la fecha- se salpicaron de apuestas veladas por retoques más que cosméticos en la Norma Suprema. Traigo a colación una que soltó en su discurso Armengol, una frase que es un guiño a la patulea de partidos 'indepes' que hace dos años sentaron al doctorcito en Moncloa. La frase de doña Francina echa un cable al staff dirigente y trata de restablecer la maltrecha relación con los separatistas. La buena señora dijo sin recato que la Constitución debe acomodarse a la pluralidad política y territorial para asegurar la convivencia. Convivencia que –según nos vendieron- ya se recompuso con la amnistía.

Sí, he mirado las fotos del evento tal como me enseñó Juan Eslava, es decir, buscando las capas de información más allá del primer vistazo, intentando desentrañar lo que los filtros y las poses no pueden ocultar, deteniéndome en esos gestos nimios que resultan tan elocuentes, en esos detalles que van más allá de lo visible y sirven para reflexionar sobre lo retratado. Sí, el himno también sonó en versión corta.