Nicómaco agoniza

No seamos tan puñeteros. Tengamos un poquito de por favor con quien tanto se sacrifica por el bienestar del país entero. ¡Seamos comprensivos, hombre! Va ... de suyo que el ocupante del poder tiende a hacerlo suyo, a convertirlo en su cortijo, a instalarse y que toda su parentela correteé por sus pórticos y triforios como Pedro por su casa. Un poquito de paciencia, criatura, pues alguna migaja caerá de su altar y llegará al pesebre al que te han uncido.

¡Hay que ver que intransigentes son algunos, leñe! Además, téngase presente que los gobernantes de cada momento son el reflejo de la sociedad de su tiempo. Y más ahora que cada cuatro años se nos obsequia con el espejismo de que pueden cambiar las cosas no necesariamente a peor.

No me explico a qué vienen tantos murmullos, quejas y resoplidos, cuando cualquiera de nosotros haría lo mismo, es decir, agarrarnos a la poltrona y no despegarnos de ella ni con agua hirviendo. Está en nuestra naturaleza y parece mentira que no seamos capaces de meter la mano en el pecho (en el propio, que os veo venir), y reconocer que molaría usar las tretas que algunos emplean para lograr el poder absoluto.

Todos sudamos y segregamos excrecencias. El problema viene cuando nos acostumbramos a su hedor fétido, evitamos la higiene y el jabón pasa de compañero a enemigo. Reconozcamos que ahí dentro, en el fuero interno de cada uno, se aloja un tirano de libro, un sátrapa que, según los casos, permanece encadenado gracias a las bridas de la educación, la cultura, la ética, la moral o el civismo; un déspota enjaulado gracias -a veces- también a la religión. Sin un mínimo de conciencia y sin el freno de la autocontención, se desemboca en el lodazal que tenemos.

Para resolver el problema lo primordial es tenerlo identificado desde el principio. Y aquí el problema es el divorcio entre política y ética; que no es nuevo, pero ahora tiene una dimensión monstruosa. Al convertir la anomalía en regla se instaura la lógica del caos tan propia del mando autoritario, sin responsabilidades ni contrapesos. Por eso, al ver estos días el fraude poliédrico de Gallardo y el hermanísimo, imaginé al pobrecito Aristóteles revolviéndose en su tumba. Quién le iba a decir al sabio de Estagira que 2400 años después, tras tantos siglos, tendría que arañar la tapa del cofre de bronce donde reposan sus restos.

Para algunos que como él pensamos, la política es una actividad noble y fundamental para las personas y la sociedad, no un medio para perpetuarse en el poder, sino una forma de alcanzar el desarrollo individual y colectivo. Lástima que en la academia palurda donde beben los dirigentes actuales (al menos muchos de ellos) se olvide la necesidad de la virtud política, y no se enseñe que gobernar solo tiene una dirección y es la correcta, que, para aspirar a ejercer un cargo público, deberían pasar primero por la ética, ese saber noble que permite conocer la naturaleza humana.