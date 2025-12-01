Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El escriba sentado

José Abad

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

«Las palabras tienen dueño», afirmaba un personaje de 'Alicia en el País de las Maravillas', recuerda Manuel Vázquez Montalbán en el texto que da ... título al volumen 'El escriba sentado' (Altamarea). El escritor catalán se refería al intercambio de pareceres entre Alicia y Humpty Dumpty en la obra de Lewis Carroll: «Cuando uso una palabra ésta significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos», dice el segundo. «La cuestión es si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes», responde la niña. «La cuestión –contraataca Humpty Dumpty– es quién es el Amo, eso es todo». Así ha sido, así es y así será. 'El escriba sentado' es la afortunada imagen empleada por Vázquez Montalbán para referirse al escritor que escribe al dictado del Poder. –¿Qué Poder? El de turno–. Durante siglos –en realidad, durante milenios–, los escribas se han limitado a copiar/perpetuar las palabras del Amo. El escriba disidente sería el que se pone en pie, aunque su oficio lo obligue a permanecer sentado, y recurre a las palabras justamente para denunciar que éstas tienen dueño. Las palabras son lo que son, pero podemos emplearlas contra el establishment, la intelligentsia o la madre que los parió.

