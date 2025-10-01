Dacia Maraini en Granada

Comenta Compartir

En 1973, la escritora italiana Dacia Maraini escribió una breve pieza teatral, 'Diálogo de una prostituta con su cliente' –publicada en España por la editorial ... Altamarea–, que, como su título indica, pone en escena la conversación que mantiene Manila con un joven que requiere sus servicios, hijo de buena familia, de quien nunca conoceremos el nombre. He aquí un primer apunte insólito, insolente: en esta obra, el cliente, no la prostituta, es un cualquiera, uno del montón. El 'Diálogo' provocó sarpullidos por lo explícito de su lenguaje. Manila está acostumbrada a llamar pan al pan y vino al vino y, por ejemplo, en cierto pasaje, da un buen repaso a las actitudes de sus clientes a través de la descripción de su 'miembro viril'; los cosifica. ¿Deberíamos escandalizarnos? En absoluto. Ella se limita a pagar al hombre con su misma moneda. La protagonista es una prostituta de una atipicidad necesaria: licenciada en Filosofía y Letras –se graduó con una tesis sobre Platón–, ha elegido ser dueña y señora de lo que la sociedad patriarcal más valora de la mujer: su cuerpo. Su formación académica explicaría sus dotes argumentativas, la causticidad de su verbo.

La escritora recuperó al personaje cuatro años más tarde en otra pieza breve, igualmente beligerante, titulada 'Una casa de mujeres', un desgarrador monólogo que explica cómo se vive, cómo se malvive, cómo se sobrevive en el mundo de la prostitución. Manila vive con otras compañeras de profesión, que han ido acumulando odio y más odio hacia el varón a lo largo de los años. ¿Deberíamos extrañarnos? En absoluto. Nos merecemos cada crítica que nos hacen. Por desgracia, este monólogo no corrió igual suerte que el diálogo. Pese a su interés, 'Una casa de mujeres' ha permanecido en la clandestinidad durante décadas. En España vuelve a estar de actualidad gracias al empeño de Silvia Datteroni, profesora adscrita al Área de Italiano de la Facultad de Filosofía y Letras y directora de la Società Dante Alighieri de Granada, que ha puesto la traducción de dicha obra en manos de tres alumnas de la Facultad de Traducción e Interpretación: Clara Pardillo Velázquez, Elvira Ramírez Vigil y Aurora Viedma Herrera. Altamarea se ha ocupado también de la publicación. Para rematar la faena, el pasado 27 de septiembre, en el Palacio de los Condes de Gabia, tuvimos a la mismísima Dacia Maraini en la presentación de 'Una casa de mujeres' y a la actriz Ottavia Orticello representando el monólogo con una intensidad sobrecogedora. El público granadino estuvo a la altura; la sala se llenó a rebosar.

