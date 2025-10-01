Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dacia Maraini en Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:10

En 1973, la escritora italiana Dacia Maraini escribió una breve pieza teatral, 'Diálogo de una prostituta con su cliente' –publicada en España por la editorial ... Altamarea–, que, como su título indica, pone en escena la conversación que mantiene Manila con un joven que requiere sus servicios, hijo de buena familia, de quien nunca conoceremos el nombre. He aquí un primer apunte insólito, insolente: en esta obra, el cliente, no la prostituta, es un cualquiera, uno del montón. El 'Diálogo' provocó sarpullidos por lo explícito de su lenguaje. Manila está acostumbrada a llamar pan al pan y vino al vino y, por ejemplo, en cierto pasaje, da un buen repaso a las actitudes de sus clientes a través de la descripción de su 'miembro viril'; los cosifica. ¿Deberíamos escandalizarnos? En absoluto. Ella se limita a pagar al hombre con su misma moneda. La protagonista es una prostituta de una atipicidad necesaria: licenciada en Filosofía y Letras –se graduó con una tesis sobre Platón–, ha elegido ser dueña y señora de lo que la sociedad patriarcal más valora de la mujer: su cuerpo. Su formación académica explicaría sus dotes argumentativas, la causticidad de su verbo.

