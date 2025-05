El cálculo y el delirio

En su 'Soneto a la ciencia', escrito a los veinte años, llama a esta última buitre «cuyas alas son sombrías realidades» –cito por la traducción ... de 'Poesía completa', Hiperión, 2000–. Poe parece estar adoptando una actitud negativa; en cambio, John Tresch explica que: «[Si bien] Muchos críticos han leído este soneto como un ataque del poeta a la ciencia […] en la época en que escribió este soneto, [Poe] también era un soldado, versado en cuestiones técnicas y científicas». En su biografía de Poe, 'La razón de la oscuridad de la noche' (Anagrama), Tresch insiste reiteradamente en un punto que los lectores, atraídos por el Maelström de sus ficciones, solemos pasar por alto: como escritor, Poe dedicó infinidad de páginas a divulgar los conocimientos científicos de su tiempo. Tras 'La narración de Arthur Gordon Pym' (1838), una novela de aventuras marineras que coquetea con la ciencia ficción más delirante, el escritor se hizo cargo de un catálogo de conchas ilustrado, 'The Conchologist's First Book' (1839), que, ironías de la vida, fue el libro suyo que más ejemplares vendió en vida.

En 'La razón de la oscuridad de la noche', John Tresch entrelaza la biografía del escritor con una puntillosa panorámica sobre la vida cultural de los EE. UU. durante la primera mitad del siglo XIX. Tresch retrata un país joven, todavía en construcción, que se esfuerza en no quedarse atrás respecto a Europa en una época de grandes avances. –Algunos historiadores hablan de una segunda revolución científica, después de aquella primera revolución del siglo XVII capitaneada por Francis Bacon, Descartes y Galileo–. Esa dependencia de las novedades provenientes de Europa es del todo lógica: EE. UU. carecía de una tradición investigadora y Poe fue uno de los muchos intelectuales –todavía no se les llamaba así– que asumieron por propia iniciativa la tarea de introducir la sociedad norteamericana en la corriente de la modernidad empleando las páginas de periódicos y revistas para una labor de sensibilización y divulgación de primer orden. –Una nota curiosa: Poe había vivido en Inglaterra desde los seis hasta los once años; según la exégesis ortodoxa, su interés por la literatura gótica es consecuencia de esa fijación con Europa; ahora bien, con no poca ironía, el autor de 'El corazón delator' se desmarcaba de esto recordando que «el terror no procede de Alemania, sino del alma»–.

En su célebre 'La filosofía de la composición', publicada en abril de 1846, Poe se llevó esta actitud racional y analítica al terreno de la inspiración poética. Como se recordará, en este breve ensayo, el escritor explicaba de manera pormenorizada cómo había dado forma a su poema más famoso, 'El cuervo', insistiendo en que todo era fruto de la premeditación y el cálculo, rechazando la concepción romántica de la poesía como pura pasión a favor de un trabajo de ingeniería literaria. Al hablar de su poema, Poe advertía: «ni un solo punto de su composición es referible al accidente o a la intuición; […] la obra avanzó paso a paso hasta su conclusión con la precisión y la rígida coherencia de un problema matemático». John Tresch no descarta que Poe hubiera escrito este breve ensayo como reacción contra quienes habían tachado su poesía de 'mecánica'. Es una tesis atendible: en noviembre de 1845, poco antes de escribir ese texto, había aparecido el volumen 'El cuervo y otros poemas': «Las reseñas fueron contundentes y positivas –señala Tresch–. Sin embargo, los críticos plantearon en varias ocasiones la misma queja: que en sus poemas, la inspiración y el sentimiento estaban al servicio de la razón y la técnica».

La fe de Edgar Allan Poe en el progreso científico se encarga de desbaratarla su desconfianza en nuestra especie. En una carta a un amigo confesaba: «Creo que el esfuerzo humano no tendrá un efecto apreciable sobre la humanidad. Ahora el hombre es solo más activo, no más feliz ni más sabio de lo que era hace seis mil años». Esto debería interpretarse como un rechazo de las fuerzas irracionales que nos dominan. Un rechazo comprensible. Uno mira alrededor y ve qué capitanes elige la ciudadanía para el gobierno de la nave, y no puede sino suscribir una por una estas palabras.