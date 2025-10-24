Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Docentes

José A. Delgado

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:23

Hay pocos profesionales como un buen docente que puedan tener una influencia decisiva en la vida de las personas. Creo no equivocarme si digo que ... todos tenemos «in mente» a ese maestro que por su forma de trabajar, nos marcó con su impronta. Nuccio Ordine, filósofo, educador y humanista, dejó dicho: «En una época en la que el papel del maestro ya no tiene la dignidad económica y social de antaño, pensé en dedicar el Princesa de Asturias a estos profesionales que, en silencio y lejos del foco mediático, cambian la vida de sus alumnos: ¡se puede decir más alto pero no mejor! La profesión de docente (maestros y profesores) es una de las más relevantes de un país porque es la encargada de conformar su capital humano: una misión sagrada. Éstos se ocupan del desarrollo intelectual, afectivo, social y moral de sus alumnos; imparten los contenidos de las áreas, materias y módulos profesionales; evalúan aprendizajes e implementan la acción tutorial donde se encargan de los asuntos personales y sociales que afectan a su desarrollo académico.

