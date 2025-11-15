Granada y las grandes plantas energéticas

La provincia de Granada produce suficiente energía renovable para satisfacer su consumo eléctrico, según el último informe de la Agencia Andaluza de la Energía. Conseguir ... este objetivo es uno de los requisitos para abandonar los combustibles fósiles causantes en gran medida del calentamiento global cuyos efectos negativos son más que evidentes.

Pero el fin no justifica los medios; con un despliegue sin planificación alguna y con el escudo de las continuas declaraciones de utilidad pública, la provincia se ha ido poblando de placas fotovoltaicas y aerogeneradores, ocupando terrenos de alto valor ecológico o agrícola y granjeándose la animadversión de una parte importante de la población.

Uno de los casos más flagrantes, pero no el único, son las tres plantas proyectadas en el Fargue, promocionadas por la misma empresa que en un evidente fraude de ley ha dividido en tres el proyecto para evitar elaborar la Evaluación de Impacto Ambiental. El ICOMOS, organismo encargado de vigilar el Patrimonio Mundial dependiente de la UNESCO, ha emitido un duro informe donde expone que su construcción causaría un altísimo impacto negativo sobre la Alhambra y su entorno. A pesar de ello y del rechazo popular, el proyecto todavía no ha sido desestimado por las administraciones competentes: Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Cientos de hectáreas de olivar están siendo arrancadas, algunas zonas de la Vega son mares de vidrio colocados sin ton ni son, espoleados por el beneficio económico que generan para fondos de inversión extranjeros.

La transición energética debe ser ecológica, justa y democrática. La etiqueta de ecológica la tiene, pues sustituye energía fósil por otra no contaminante, pero pierde méritos cuando algunas instalaciones dañan zonas con valor ecológico reconocido. Debe ser justa, sin que existan territorios que sean sacrificados en beneficio de otros. En la provincia hay más de 118 proyectos de renovables en tramitación, la mayoría de la energía que se produzca saldrá fuera sin apenas dejar beneficio para la población local. Una buena estrategia sobre energía debe ir acompañada del diseño de políticas industriales, de investigación, de formación y empleo que aseguren el tránsito hacia un nuevo escenario socialmente beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y también debe ser democrática, consensuado con la población. Para ello es necesario conocer y decidir de forma conjunta cuanta energía vamos a necesitar, para qué la queremos y cómo y dónde la vamos a producir. Es decir, hay que realizar una planificación energética.

La democratización de la energía también implica que debe dejar de estar en manos de oligopolios. Actualmente en España cinco grandes compañías controlan el 90 % de la producción y comercialización de energía. Se potencian los megaparques, dándoles todo tipo de facilidades, mientras que, al autoconsumo individual y colectivo, a través de comunidades energéticas, no se le da el gran impulso que necesita, más bien se les pone trabas. La comunidad energética Barrios de la Alhambra es el mejor ejemplo de ello, años de esfuerzo, tramites y gestiones y todavía no se ha conseguido poner una sola placa. La energía es un bien de primera necesidad y, gracias a los paneles solares, puede ser producida en los tejados de nuestras viviendas, talleres y edificios administrativos de forma democrática, justa, cercana, a bajo precio y de manera ecológica sin necesidad de grandes parques que actualmente están en trámite o funcionando, pero para eso hacen falta políticas públicas valientes que avancen hacia un cambio de modelo. Estas políticas aún no están en el horizonte.