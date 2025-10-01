Así no hay quien viva

Un no parar. Otra vez. Lo de este fin de semana va a ser homérico, que a Granada le reventarán las costuras culturales de nuevo. ... A todo lo habitual y tradicional, a lo de siempre; hay que sumarle ese primer Cultur_Alh que nos trae la Alhambra. Se define como encuentro –más (y mejor) que como festival–, me decía Ana Gallego, decana de la Facultad de Filosofía y Letras y una de las impulsoras de la iniciativa junto a Pilar Escalona.

¡Qué concepto tan precioso!: «Espacios de encuentro de quien lee con quien escribe, con otros mundos, voces y tiempos», reza la web de un evento que está revolucionando la ciudad con la misma pasión desaforada que el Festival Internacional de Música y Danza.

«La cultura literaria apela a una idea de la literatura expandida, 'performática' y colectiva, que va más allá del objeto-libro para celebrar lo literario también desde experiencias sociales y comunitarias». Muy de acuerdo. De ahí esa pasión por leer y hablar de lo leído, por compartir ideas, sensaciones y percepciones sobre nuestras lecturas. Hacer comunidad, claro que sí.

He mirado el programa y ganas dan de preparar un macuto, echarse a las calles el viernes a primera hora de la tarde y no volver a casa hasta el domingo noche… con el permiso de Gracia Morales y mi adorada e idolatrada Mariana Enríquez. ¡Toda una 'rave' literaria! ¿Seré capaz de estar el sábado a las ocho de la mañana en el Mirador de San Nicolás para disfrutar de esas 'Jarchas al amanecer', por ejemplo? ¡'Foh'!

De hecho, hoy jueves me gustaría escuchar a Jorge Carrión, que habla sobre los documentales literarios en La Madraza, pero a saber si seré capaz de llegar, que tendré el 'jet lag' mental provocado por el final de Biotopías. ¡Y cata en el Kafka! Y toca la Banda Municipal, y empieza la temporada del Covirán, y está el Flash! en Fermasa y llega el Granada 2031 Festival Fusión y, y, y… ¡Y yo con estos pelos! Y con estas ojeras. ¡Así no hay quién viva!

¿Ha pensado alguien en acompañar a Mariana al cementerio de Granada, uno de los más bonitos del mundo? Que no sé si la autora argentina lo conocerá, pero… la inteligencia artificial de Google me dice que no. Al menos, no lo incluyó en su 'Alguien camina sobre tu tumba'. ¡Máxima atención, pues, amigos de Emucesa!