Vamos que da gusto

Juntarse con la gente para escuchar qué hace, qué planea y qué tiene en mente es fascinante. Estos últimos días han sido tremendos. La cosa ... comenzó hace dos lunes en Restaurante Masae, que celebraba su reapertura. Luego tuvimos una comida en El Claustro, la convocatoria de nuestro IDEAL al calor de la Capitalidad, el Mater Lux, el décimo aniversario de Garden Plaza y, el remate, los Soletes. ¡Qué panzá, en todos los sentidos! Pero sin jartura.

Lo que más me gusta de estas últimas citas es comprobar que cada vez más gente colabora con otra gente del mismo sector. Me flipa ver los intercambios de teléfonos y hasta tarjetas impresas, a la antigua usanza. Se percibe al otro menos como rival o potencial competencia que como posible aliado, socio, compañero y amigo. Las famosas sinergias, pero de verdad.

En ese sentido, me quedé franca y positivamente sorprendido con el ambiente generado en torno a los Soletes de Guía Repsol. Que puede ser un distintivo considerado menor, pero que sitúa a decenas de establecimientos de nuestro día a día en el mapa. Que nuestro bar favorito, la bodega en la que nos sentimos felices tabernícolas, la cafetería que nos pone las pilas por las mañanas o la terraza en que nos dieron las once, las doce, la una y las dos reciban un Solete nos hace sonreír con alegría y orgullo. Se notaron el calor, el compañerismo y la felicidad.

Uno de mis mantras es que cuanto mejor les vaya a los demás, mejor nos va a todos. Y para eso hay que ayudarse y colaborar. Remar juntos y en la misma dirección. El célebre apoyo mutuo del socialismo utópico. El egoísmo a ultranza, por mucho que tenga sus defensores y adalides, es sinónimo de pan para hoy hambre para mañana.

Veo a la Granada gastronómica en un momento dulce. Lo de la estrella Michelin a Faralá va a ser como lo ese triple que por fin entra tras una sucesión de tiros errados y que parece abrir el aro. Efecto abrelatas. La próxima gran cita a nivel nacional: el lunes 16 de febrero de 2026 en Tarragona, con la entrega de los Soles Repsol, los hermanos mayores de la Guía. En Granada hemos atesorado hasta nueve de ellos en los últimos cinco años. Insisto: ¡vamos que da gusto!