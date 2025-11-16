Trenes que incentivan la lectura

La vida es lo que pasa mientras tú haces tus planes gastronómico-culturales un domingo cualquiera y Renfe decide ponerte a dieta y ayudarte con ... el ayuno intermitente. Me pasó de nuevo ayer, que cogí el Alvia para Madrid de las 11.13 am que me debía dejar en Puerta de Atocha a las 15 horas. Que saliera diez minutos tarde de Andaluces fue una anécdota en comparación con el parón de más de una hora que tuvimos que tragarnos en Antequera. De ahí el aviso por megafonía recordando que circulábamos con una hora y veinte minutos de retraso, de cara a los posibles enlaces con otros trenes.

Iba camino de Zamora para participar hoy lunes en el PanFest que organiza Vocento Gastronomía y me organicé para pasar unas horas en Madrid, entre un tren y el siguiente, viendo cuadritos. Tenía mucho interés en la exposición dedicada a Maruja Mallo en el Reina Sofía, tan cerquita de Atocha. Y en la muestra de Matisse de CaixaFórum.

Mi plan, optimista de mí, era zamparme unas bravas con una caña de cerveza bien tirada nada más bajarme del tren y entregarme a la vida artístico-contemplativa después de deshojar la margarita museística. Ahora me veo atrapado en el ferrocarril escribiendo estas líneas mientras mis compañeros de viaje, más previsores que yo, desenvuelven sus bocatas y abren sus fiambreras para ponerse 'moraos'. ¿Y el vagón cafetería? Con cola para entrar, le oigo decir a uno de mis vecinos que, canino como yo, ha tratado de pillar aunque sea una bolsa de patatillas fritas.

La verdad es que prefiero esperar y entregarme a las bravas y a los torreznos, aunque sea a la hora de la merienda. Y como me he traído la novela que llevamos para diciembre en nuestro club de lectura negro-criminal 'Qué haces aquí que no estás leyendo', lo más reciente de Jo Nesbo, 'Minnesota'; me entregaré al placer de la lectura.

El ministro Óscar Puente podría alardear precisamente de eso, de darle vidilla a la literatura. Y es que gracias a las sistemáticas demoras de los trenes granadinos, estoy seguro de que los índices de lectura habrán subido exponencialmente entre los viajeros frecuentes. De hecho, en el vagón cafetería deberían instalar un servicio de biblioteca que, junto al bocata de queso, te despache un libro de cuentos con el que amenizar las horas perdidas en los trenes retrasados.

¡Todo por la cultura!