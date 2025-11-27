Tierra de siete culturas

Me encantó el encuentro en apoyo a la Capitalidad Europea de Granada que organizó ayer IDEAL en mi amado Centro Cultural CajaGranada con el apoyo ... de Fundación Cajasol. ¡Vengan sinergias así! Antes de nada, permítanme que les diga que estoy loco por ver el resultado de la foto que hicieron nuestros compis, Pepe y Javi. Tuvo un nivel de preparación, organización y ejecución a la altura de los de la instantánea de Spencer Tunick para Cervezas Alhambra. Pero sin despelotarnos. Y también quiero ver el making off de Amanda, tanta gente dócil y disciplinada, haciendo caso a la dictadura impuesta por los artistas que nos gritaban desde lo alto.

Dicho lo cual, vamos a lo mollar de la cita. Me encantó la especie de subasta que se estableció entre Pilar Aranda y David Jiménez-Blanco, comisarios de la candidatura, bajo la batuta de nuestro director, Quico Chirino. Se empezó aludiendo a las famosas tres culturas, la cristiana, la judía y la musulmana; que en Granada quedaría complementada por la gitana, como bien apuntó el presidente de la Bolsa de Madrid. «¡Y los Erasmus!», subió la puja Pilar. «No olvidemos que Granada es la mayor receptora de estudiantes Erasmus de Europa y también la que más exporta al continente. Y esa movilidad estudiantil supone una riqueza incalculable», vino a decir, que la he parafraseado fusionando su entusiasta intervención sobre el escenario con sus encendidas palabras durante el cóctel posterior, una exquisitez servida por el catering de La Borraja, que si no meto la cuña gastronómica, reviento.

Ya van cinco culturas. ¿Y qué me dicen de la cultura científica, de la que Granada es punta de lanza gracias a los centros del CSIC implantados aquí y al trabajo de la UGR en disciplinas como la IA? Y el acelerador de partículas, la Fundación PTS y el Parque de las Ciencias. Junto a las disciplinas humanísticas y artísticas, más repartidas.

¿Y si les añadimos las culturas antiguas que nos abren a la provincia? Empezando por la Prehistoria: poco se ha hablado del Hombre de Orce como abanderado de la capitalidad. Y del megalitismo de Gor y Gorafe o los enterramientos de Panoría y Castellón Alto. ¡Mucho Geoparque! ¿Y lo mucho que los romanos hicieron por nosotros? Y los fenicios. Y su impronta, entre otros sitios, en la Costa Tropical. Me quedo con estas siete culturas que ya saben que ese número tiene baraka.