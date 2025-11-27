Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tierra de siete culturas

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:05

Me encantó el encuentro en apoyo a la Capitalidad Europea de Granada que organizó ayer IDEAL en mi amado Centro Cultural CajaGranada con el apoyo ... de Fundación Cajasol. ¡Vengan sinergias así! Antes de nada, permítanme que les diga que estoy loco por ver el resultado de la foto que hicieron nuestros compis, Pepe y Javi. Tuvo un nivel de preparación, organización y ejecución a la altura de los de la instantánea de Spencer Tunick para Cervezas Alhambra. Pero sin despelotarnos. Y también quiero ver el making off de Amanda, tanta gente dócil y disciplinada, haciendo caso a la dictadura impuesta por los artistas que nos gritaban desde lo alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

