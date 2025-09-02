Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Temporeros a la intemperie

Jesús Lens

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:43

Me encantan las Cartas al Director. La sección, quiero decir. Luego, unas me gustan más que otras, claro. Pero procuro leerlas todas. Saber lo que ... opinan los lectores que se identifican y dan la cara es siempre interesante. El martes, el profesor y escritor Tomás Moreno hacía un encendido elogio de la prensa libre y repasaba el IDEAL del domingo. Y destacaba, por encima de todo, «por su valiente denuncia social y política y su dramática actualidad» la impecable, emocionante e ilustrativa pieza de Pilar García-Trevijano, un extraordinario reportaje titulado 'Un campo sin puertas, ni vivienda ni dignidad'. Estoy completamente de acuerdo con Tomás. El de Pilar es un trabajo periodístico que, además de informar y conmover a sus afortunados lectores, debería reportarle algún premio importante. Frente a la opinión de los 'cuñaos' de barra de bar y a los eslóganes interesados, Pilar se fue a patear el terreno, a mirar, ver, comprobar, oír y escuchar a esos inmigrantes que, la mayor parte de las veces, sólo son cifras y objeto de controversia y argumentario. Y lo que encontró y contó es desolador. El reportaje es modélico, insisto. No edulcora la realidad ni evita cuestiones polémicas. No toma partido alguno. Se 'limita' a contar lo que ve. Y lo que nos cuenta, duele. Explotación, abuso y miseria. Inseguridad, dolor, miedo, injusticia y frustración. Y, como ocurre tan a menudo, son ellas, las mujeres, quienes más sufren: «Como no ganan lo suficiente, las mujeres se prostituyen de noche y venden sus cuerpos por entre 10 y 20 euros» en unas condiciones lamentables. Leí el reportaje cómodamente sentado en una terraza mientras desayunaba, tan a gustico. Se me indigestó el café. No creo que haya un halago mejor para un trabajo como el de nuestra compañera. Lo tengo recortado y lo volveré a leer, subrayándolo con detenimiento, pero esa sensación de noqueo no me la quita nadie. «Todo eso ya se sabía», dirán los cínicos. No. De todo eso se habla, de forma interesada y con demasiada ligereza, a partir de prejuicios e ideologías. La realidad del aquí y del ahora en una sociedad desarrollada del primer mundo es la que ha contado Pilar. Una realidad dolorosa y punzante. Exponerse a ella hace daño. Ojalá, además, remueva conciencias y ayude a cambiar las cosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    Volver a respirar
  4. 4

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  5. 5

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  6. 6

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada
  10. 10

    Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Temporeros a la intemperie