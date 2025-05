El temario, en el calabozo

Espero que le hayan hecho un justificante al salir del juzgado. Al subinspector de la Policía Local detenido por enésima vez, me refiero. A ese ... modelo para la sociedad que, acusado de malos tratos continuados por agredir física y verbalmente a su mujer y a sus hijas, desempeña el puesto de jefe de estudios de la academia de Policía, un cargo de libre designación al que le han promovido desde el Ayuntamiento en una decisión insólita, increíble e inaudita.

Como pasó la noche en el calabozo y, tras un juicio rápido, le dejaron en libertad provisional, quizá no haya tenido tiempo de preparar bien el temario que debe impartir a su alumnado. Lo mismo aprovecha para explicar todo lo referente a las detenciones, ya que él mismo lo ha sido en una decena de veces, tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil. Las acusaciones: violencia de género y quebrantamiento de las diferentes órdenes de alejamiento que le han ido imponiendo. Y todo ello desde 2023.

Pensarán que me tomo a chufla el tema, pero nada más lejos de la realidad. Me preocupa y me indigna de tal manera que necesito poner esa distancia ácida y sarcástica para no caer en el insulto burdo y de trazo grueso.

Que el Ayuntamiento le haya dado el cargo de jefe de estudios del centro de formación de la Policía Local es algo bochornoso que no alcanzo a entender, como ya escribí hace unas semanas. Que después de esta nueva detención le sigan manteniendo ahí roza lo insultante y lo hiriente. ¿De verdad no hay nadie con mando en plaza (del Carmen) para poner coto a este sinsentido?

Con este 'sostenella y no enmendalla', el mensaje que se manda a las víctimas de violencia de género y a la sociedad en general es terrible. Vivimos tiempos cada vez más tétricos y oscuros. Tiempos incomprensibles en los que se toman decisiones inconcebibles sin que pase nada. Por cierto, como el jefe de estudios de la Policía Local tiene juicio el próximo lunes, le darán justificante… otra vez, ¿no?